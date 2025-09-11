Tras muerte de Charlie Kirk, al menos al menos seis universidades afroamericanas reciben amenazas

Al menos seis universidades e instituciones de educación superior históricamente afroamericanas (conocidas como HBCUs, en inglés) se encuentran cerradas tras recibir posibles amenazas el jueves, entre ellas la Universidad Estatal de Alabama, la Universidad Estatal de Virginia, la Universidad de Hampton en Virginia, la Universidad del Sur en Luisiana y la Universidad Clark Atlanta en Georgia, en medio de un clima de tensión tras el asesinato en la víspera del comentarista conservador Charlie Kirk.

Hampton University y Virginia State University en Virginia, Southern University en Luisiana y Alabama State University, en Alabama, pusieron a sus estudiantes bajo confinamiento.

En Georgia, la universidad Clark Atlanta pidió a sus alumnos ponerse a resguardo luego de recibir mensajes intimidantes, mientras que el Spellman College, también históricamente afroamericano, decidió tomar precauciones por su cercanía física al centro educativo, según informaron medios locales.

En un comunicado, el FBI aseguró que estaba al tanto de las amenazas pero señaló que no tenía información para pensar que son “creíbles”.

“Seguiremos trabajando con nuestras agencias de seguridad locales, estatales y federales para recopilar, compartir y actuar sobre la información relacionada con amenazas a medida que llegue a nuestra atención”, agregó la agencia.

Estas amenazas llegan el día después de que Charlie Kirk, un activista y comentarista político de ultraderecha de 31 años, fue asesinado en el campus de la universidad Utah Valley.

Las autoridades están investigando el asesinato y el FBI anunció este jueves que ofrecerá hasta $100,000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura de potenciales sospechosos.

El Caucus Negro del Congreso emitió un comunicado el jueves en el que afirma: “Las amenazas contra varias universidades históricamente negras no solo son viles, sino que constituyen un escalofriante recordatorio del racismo y el extremismo implacables que siguen atacando y aterrorizando a las comunidades negras de este país”.

El grupo pidió al FBI y al Departamento de Justicia que “actúen con rapidez para investigar a fondo estas amenazas y emprender las acciones legales apropiadas contra los responsables”.

Las autoridades no han vinculado ninguna de las amenazas a los campus de las HBCU con el tiroteo en la Universidad del Valle de Utah.

Incluso, un portavoz de Virginia State dijo que la amenaza que recibieron el jueves no mencionaba a Charlie Kirk de ninguna manera.

