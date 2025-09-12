Adrián Marcelo confirma crisis matrimonial a causa de “La Casa de los Famosos México”

El comediante regiomontano Adrián Marcelo causó revuelo con una de sus más recientes confesiones sobre su vida personal: atraviesa un duro en momento en su matrimonio con Karina Puente. Y la razón estaría relacionada con su polémica participación en “La Casa de los Famosos México“. ¡Te contamos lo que dijo!

En una entrevista concedida a la comunicadora Judith Grace para su canal de YouTube, el creador de contenido abordó abiertamente las consecuencias que ha vivido a nivel personal como resultado de su “obsesión por el trabajo”, así como su paso por el reality de Televisa.

Una de estas ha sido una brecha en su relación de pareja con Karina Puente, con quien contrajo matrimonio en 2021: “Te voy a ser sincero también, no puedo ahondar. Ahora que hablas de mi esposa, pues estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro, no puedo hablar de más, pero me movió“, dijo ante los micrófonos del programa transmitido en Youtube.

Sin embargo, Adrian Marcelo se dijo consciente de que este ha sido el precio de la decisión que tomó de manejarse como un personaje irreverente en redes sociales.

“Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y obsesionarme tanto con satisfacer la imagen que se tenía de mí de irreverente, de una persona que produce momentos de júbilo, entonces me salió mal este proyecto”, explicó el famoso de 35 años.

Cabe recalcar que, en más de una ocasión, Adrian Marcelo ha atribuido su éxito al apoyo que su esposa le ha brindado desde el inicio de su relación en 2014: “Si ha sido la mujer de mi vida porque sin ella no hubiera podido llegar a donde estoy, yo siempre me he expresado de ella como el complemento perfecto para esta carrera porque solo no se puede (…) Yo lo que he logrado no lo podría haber logrado sin ella y creo que también me gusta verme como un impulso en su vida”, comentó años atrás.

A pesar del peso de esta confesión, el presentador optó por mantenerse al margen de brindar más detalles sobre la gravedad de esta crisis en medio del silencio de Karina Puente. No obstante el público no tardó en especular sobre la posibilidad de un divorcio entre la pareja.

