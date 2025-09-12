Google Pixel 10 Pro XL vs iPhone 17 Pro Max: ¿Cuál es el rey de los smartphones en 2025?

El Google Pixel 10 Pro XL y el iPhone 17 Pro Max son dos pesos pesados dentro del mercado de smartphones 2025, y elegir entre ellos no es cosa sencilla. Ambos equipos traen novedades interesantes, avances en cámara, batería y diseño, pero también se diferencian en varios puntos clave que pueden inclinar la balanza según el tipo de usuario.

A continuación, entraremos en detalle en una comparativa tecnológica a profundidad para ayudar a decidir cuál teléfono conviene más.

1. Cámaras: precisión y potencia para todos los escenarios

En fotografía, ambos teléfonos cuentan con configuraciones de triple cámara trasera que aspiran a conquistar desde aficionados hasta profesionales. El Pixel 10 Pro XL lleva una cámara principal de 50 MP con apertura f/1.68 y un campo de visión de 82 grados. Además, monta un ultra gran angular de 48 MP con apertura f/1.7 y un teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico 5x y estabilización óptica (OIS).

Lo que hace a Google realmente especial es su procesamiento de imagen basado en IA, que se nota en colores vibrantes pero realistas, mejor manejo de sombras y detalles en fotos con zoom gracias a un sistema que corrige imperfecciones en zooms de hasta 100x. Las fotos nocturnas y retratos mantienen tonos naturales con un buen rango dinámico.

En video, el Pixel 10 Pro XL ha mejorado la gestión de ruido y ofrece excelente exposición, aunque el detalle fino puede perderse en tomas con poca luz.

Por su lado, el iPhone 17 Pro Max propone una revolución con sus tres cámaras de 48 MP cada una (principal, ultra ancha y un nuevo teleobjetivo que ofrece hasta 8x zoom óptico). Apple mejora su ya reconocida calidad fotográfica con sensores más grandes, capturas de video con funciones exclusivas para cineastas profesionales y selfies a 18 MP con la tecnología Center Stage para mantener al usuario enfocado.

Los colores siguen siendo muy naturales con una reproducción de piel destacable y mejora marcada en zoom híbrido que podría llegar hasta 50x con ayuda de recortes en el sensor y software avanzado. Las grabaciones en video incorporan formatos RAW y mejoras para profesionales.

Ambos equipos son estrellas en fotografía, pero Google resalta con su IA para fotos con zoom extremo y colores vibrantes, mientras Apple apuesta por una experiencia equilibrada para fotos y video con capacidad profesional.

2. Batería y autonomía para exprimir el día

En batería, el Pixel 10 Pro XL tiene una celda de 5200 mAh, una de las más grandes vistas en la línea Pixel hasta la fecha. Según pruebas reales, ofrece una autonomía para casi 14 horas y 20 minutos de uso continuo, mejor que generaciones anteriores y a la par con la competencia Android.

Esto se logra gracias a optimizaciones de hardware y software que ajustan el rendimiento del ciclo de carga para alargar la vida útil de la batería.

El iPhone 17 Pro Max, en cambio, presume la mejor duración de batería en un iPhone hasta ahora, con una autonomía para hasta 39 horas viendo videos. Esto gracias a un diseño interno que incorpora una cámara de vapor para mejor disipación de calor y una batería más grande dentro del chasis de aluminio.

Su chip A19 Pro es eficiente y la gestión de iOS 26 refuerza esta autonomía.

Además, la carga rápida puede alcanzar el 50% en solo 20 minutos con un adaptador de alto voltaje compatible. Para usuarios ininterrumpidos, el iPhone 17 Pro Max se posiciona como el campeón de duración pura, mientras que el Pixel no se queda atrás y cuida la salud de la batería con software innovador.

3. Precio, colores y almacenamiento

En precios, el Google Pixel 10 Pro XL parte alrededor de los n1,199 dólares para la versión base con 256 GB, estando generalmente por debajo del iPhone y ofreciendo además beneficios como seis meses gratis de servicios AI Pro, Fitbit Premium y tres meses de YouTube Premium durante la preventa.

El iPhone 17 Pro Max comienza oficialmente en $1,249 dólares para 256 GB, y puede subir hasta 2,000 dólares para modelos con 2 TB, siendo una de las gamas más caras del mercado. Apple mantiene su fidelización con un ecosistema robusto y actualizaciones constantes, justificando así el escalón de precio.

En cuanto a colores, Google ofrece para el Pixel 10 Pro XL cuatro opciones: Obsidian (negro), Porcelain (blanco), Moonstone (gris azulado), y Jade (verde pistacho con toques dorados). Son colores sobrios pero con alternativas que llaman la atención para quienes quieren salir del clásico negro o blanco.

Apple decidió ir con tres tonos para el iPhone 17 Pro Max: plata, azul profundo y un vibrante naranja cósmico, un color especialmente llamativo que ya se ha ganado fans por ser la opción más colorida y distintiva en la línea Pro.

Otros aspectos a considerar: el iPhone mantiene Face ID para seguridad biométrica, mientras que el Pixel apuesta por el escáner de huellas ultrasónico. Ambos tienen pantallas OLED con brillo extremo (alrededor de 3,000 nits en Pixel y mejora significativa en el iPhone respecto a generaciones anteriores).

En procesadores, Apple lleva ventaja con el A19 Pro fabricado en 3nm, mientras Google usa el Tensor G5 de TSMC, muy fuerte en IA pero ligeramente detrás en pura potencia bruta.

En conclusión, el Pixel 10 Pro XL es ideal para quien busca una experiencia Android pulida, potente en fotografía asistida por IA, colorida en diseño y con un precio ajustado para un flagship.

El iPhone 17 Pro Max, en cambio, brilla con potencia pura, cámara equilibrada para fotos y video profesionales, batería que aguanta más, y un ecosistema premium con colores frescos y llamativos.

La decisión dependerá en gran parte del ecosistema preferido, presupuesto y qué tan importante sean la cámara o autonomía para cada usuario. Esta comparativa da luces claras para hacer una buena compra entre estos dos titanes tecnológicos que definen lo mejor del mercado en 2025.

Sigue leyendo:

• iPhone 17 Pro y Pro Max: precio, cámaras y nuevo diseño premium

• Google renueva su familia de teléfonos con la llegada del Pixel 10

• ¿Cuánto tendrás que pagar por las versiones más premium del iPhone 17 Pro y Pro Max?