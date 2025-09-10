¿Cuánto tendrás que pagar por las versiones más premium del iPhone 17 Pro y Pro Max?

Apple ha fijado para este 2025 precios que empiezan algo más altos que en años anteriores, pero que vienen con una mejora sustancial en almacenamiento base, ahora de 256 GB para toda la gama iPhone 17. Por ejemplo, el iPhone 17 Pro comienza en $1,099 dólares en su versión más básica (256 GB). Pero si se quiere el modelo más potente con mayor almacenamiento, la versión premium con 1 TB cuesta $1,499 dólares.

Por otro lado, el imponente iPhone 17 Pro Max inicia en $1,199 para 256 GB, pero la versión más extrema con 2 TB de almacenamiento llega a $1,999 dólares, siendo este modelo el más caro en la historia de los iPhone.

¿Qué ofrece la versión más potente a ese precio?

Al pagar hasta $1,999 por el iPhone 17 Pro Max con 2 TB, se tiene acceso a la máxima capacidad jamás vista en un iPhone, ideal para quienes manejan grandes volúmenes de datos, trabajan con videos en 4K, edición en móvil o simplemente quieren máximo espacio para apps, juegos y archivos. Además del almacenamiento brutal, este modelo integra todo lo nuevo que Apple ha puesto en su buque insignia 2025:

Pantalla OLED LTPO Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, para una experiencia visual fluida y espectacular.



Procesador Apple A19 Pro, que ofrece potencia y eficiencia energética superior.



Batería de 4,832 mAh, la más grande en un iPhone, con hasta 37 horas de reproducción de video.



Sistema de cámaras triples de 48 MP cada una, con zoom óptico de hasta 8x, perfectas para fotografía y video profesionales.



Cuerpo de titanio grado 5, resistente y liviano, con colores nuevos y premium como naranja cósmico y azul oscuro.



Conectividad avanzada con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y USB-C (USB 3.0).



Sistema operativo iOS 26 actualizado con mejoras en rendimiento y funcionalidades exclusivas.



¿Vale la pena gastar casi $2,000 en un iPhone 17 Pro Max?

Para el usuario promedio, pagar $1,999 dólares por un smartphone puede parecer un exceso, y no está mal pensarlo así. Sin embargo, para profesionales creativos, tech lovers y usuarios intensivos que buscan garantizar rendimiento sin compromisos y capacidad máxima, esta versión premium es una verdadera inversión en tecnología de punta.

El salto de $500 dólares entre la versión de 1 TB y los 2 TB no es solo por espacio, sino por tener el teléfono más avanzado y exclusivo del mercado. Apple ha convertido al iPhone 17 Pro Max no solo en un dispositivo de comunicación, sino en una potente herramienta creativa y de productividad móvil que puede reemplazar una laptop en muchas tareas. Por eso, aunque cueste cerca de $2,000, para ciertos perfiles de usuarios esta opción es la mejor y más lógica.

En definitiva, el iPhone 17 Pro Max con 2 TB por $1,999 dólares representa el tope tecnológico y de gama que Apple puede ofrecer hoy día, con un equilibrio entre diseño, rendimiento y capacidad nunca antes visto en un smartphone de su línea.

Así que si se busca el iPhone más potente, con la mejor capacidad y las últimas tecnologías de Apple lanzadas en 2025, hay que preparar casi $2,000 dólares para llevarse la joya de la corona, el iPhone 17 Pro Max con 2 TB de capacidad. Mientras tanto, el iPhone 17 Pro, que también está espectacular, se queda con un techo de 1 TB a un precio de $1,499 dólares, una opción más accesible pero igualmente premium para la mayoría de usuarios exigentes.

