Liam Hemsworth y Gabriella Brooks se comprometen tras seis años de noviazgo

El actor australiano Liam Hemsworth, de 35 años, está pasando por un gran momento en el plano personal, luego de que se diera a conocer que ya se comprometió con Gabriella Brooks, quien es su pareja desde hace seis años.

El protagonista de ‘The Hunger Games’ y la bella modelo confirmaron la noticia de su compromiso por medio de una publicación que ella hizo en su cuenta de Instagram en donde presumió su anillo de compromiso y el importante paso que dieron como pareja.

Gabriella no acompañó su publicación de texto alguno, sino que simplemente dejó que sus fotos hablaran por su sola.

La foto de portada de su galería, que es en blanco y negro, la muestra a ella abrazando por el cuello, con lo que permitió que observáramos el hermoso diamante que lleva en la mano.

La segunda imagen que publicó muestra una playa y el mar, mientras que en la tercera solo se ve su mano luciendo el espectacular anillo que le dio su hoy prometido.

Como era de esperarse la publicación se llenó de corazones rojos y de mensajes de felicitación por parte de sus amigos y sus fans, quienes han estado con ellos a lo largo de su historia de amor.

“Muchas felicidades”, “¡Felicidades, Gabby! ¡Esto es genial! Recuerdo la primera vez que hablaste de Liam, ¡y ahora míralos a los dos! ¡Qué alegría!”, “Estoy muy feliz por ti, hermosa niña ❤️”, “¡¡¡Felicidades, ángel!!! ¡Estoy tan feliz por ti! ❤️❤️❤️❤️”, se lee en tan solo algunos comentarios que les han dejado.

Hasta el momento ninguno de los dos ha dicho nada más al respecto, sin embargo, con sus tres fotografías lo dijeron absolutamente todo.

