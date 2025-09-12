Michelle Vieth sorprende con radical cambio de look

La actriz mexicana Michelle Vieth decidió dar la bienvenida a la temporada de otoño con un nuevo look que compartió a través de redes sociales, causando revuelo entre sus fanáticos más fieles. ¿La razón? Su nueva cabellera la remontó a la era en la que conquistó el corazón de su público.

El primer vistazo a su transformación física se dio desde su cuenta oficial de Instagram, donde colocó un video del momento exacto en el que le dijo “adiós” a su cabellera pelirroja para dar paso a un tono rubio con matices castaños.

Dicho clip muestra a Michelle Vieth desde la silla de su estilista de cabecera, “Bran” de Siete Salón, mientras este aplica el nuevo tono y procede a lavarlo para luego estilizarlo en ondas suaves.

“CAMBIO DE LOOK, solo con el mejor…The Real #houseofbeauty #salonboutique GRACIAS SIEMPRE POR TU SONRISA, siempre te delata Bran, ¡¡ERES EL MEJOR!!“, escribió la actriz para acompañar el audiovisual que a solo unas horas de salir a la luz ya había recolectado decenas de piropos y miles de ‘me gusta’.

Y es que sus seguidores se dieron cita en la sección de comentarios para dedicarle palabras de cariño y uno que otro piropo donde se aplaudió su decisión de regresar a su característica melena dorada.

“Me encanta ese tono en ti, guapa”, “Que chulada”, “Impresionante”, “Gran elección, me gusta más que el rojo”, “Amoooo”, “Preciosa como siempre Michelle” y “Wow, hasta parecen extensiones de lo lindo que se ve”, son algunas de las reacciones que se registraron en la red.

Tan solo unas horas después de su hazaña, Michelle Vieth publicó una fotografía con la que se despidió de su antiguo look con cabellera pelirroja y dio paso a un nuevo grupo de halagos por parte de su comunidad digital: “Bye bye RED ♥️… Así nos despedimos…”, colocó como leyenda de su post.

