Claudia Álvarez destapa cuál es la clave del éxito en su matrimonio con Billy Rovzar

La pareja conformada por la actriz Claudia Álvarez y el productor Billy Rovzar se ha mantenido, durante los últimos años, como una de las más sólidas y queridas por el público debido a su apertura a mostrar algunos aspectos de su relación.

Fue justamente la protagonista de historias como “En Tierras Salvajes” y “Bellezas Indomables” quien decidió recurrir a su cuenta de Instagram para dar una mirada inédita a uno de los hobbies que los mantiene más enamorados y fuertes que nunca: el ejercicio.

Y es que los famosos se dan el tiempo de disfrutar de la compañía del otro durante sus sesiones en el gimnasio, haciendo de este espacio de fortalecimiento físico uno de conexión de pareja.

“Yo creo que las parejas que entrenan juntas no sólo se fortalecen físicamente, si no que también se fortalecen emocionalmente. Porque la disciplina se comparte, la motivación se contagia y la unión se multiplica“, reflexionó la estrella de la pantalla chica.

Como resultado de su post en redes sociales, Álvarez y Rovzar se volvieron el blanco de mensajes de cariño por parte de sus seguidores más fieles, así como de una que otra celebridad que son testigos de su lazo como pareja.

Es así como Esmeralda Pimentel, Isabel Burr, Dominika Paleta, Sebastián Rulli, Mariana Seoane, Jimena “Choco” y Paola Núñez se dieron cita en la sección de comentarios para expresarles sus mejores deseos. Algunos de ellos fueron: “Hermosos”, “Los amo”, “La disciplina unida”, “Que buena dupla” e “Increíble, que envidia de la buena”, entre otros.

Por su parte, el productor Billy Rovzar tampoco se queda atrás con las declaraciones de amor a su esposa, pues hace algunas semanas le dedicó un tierno post en Instagram donde se dijo agradecido por haberlo elegido como su compañero de vida.

“Yo no sé qué tuve que hacer para tenerla… ahora la cuido como alguien que no sabe por qué se la dieron“, reveló el famoso.

Seguir leyendo:

• Claudia Álvarez impacta con tremendo corte de cabello y los famosos reaccionan

• Claudia Álvarez muestra la carita de sus mellizos por primera vez y desata ternura en redes

• Claudia Álvarez sorprende a sus fans con una faceta poco conocida en la música tocando la batería