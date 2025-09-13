Claudia Lizaldi termina con su novio tras ser captados discutiendo durante famoso evento

La presentadora mexicana Claudia Lizaldi no está pasando por un buen momento en el plano personal, luego de que se difundiera un video que la mostraba discutiendo con Pedro Moctezuma, su entonces novio, durante su presencia en la comida de Los 300 Líderes Más Influyentes de México 2025, en el que también estuvieron Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La discusión, que se produjo el 4 de septiembre, fue captada por la lente de los paparazzi, quienes los siguieron hasta la puerta de su casa, lo que indignó a Lizaldi, pues consideró que se puso en riesgo su seguridad.

A pesar de que en su momento aseguró que había sido una pelea, como la que tiene cualquier pareja, Claudia Lizaldi reconoció por medio de un comunicado, publicado en sus redes sociales, que ella y Pedro Moctezuma habían decidido seguir sus caminos por separado y dar por terminada la historia de amor que comenzaron en el 2024.

“Las relaciones hay que terminarlas en paz, con amor, con gratitud, hoy suelto así, con amor y en gratitud”, se lee al inicio del mensaje que publicó.

Claudia acompañó su escrito de una fotografía de ella sentada y con una sonrisa de oreja a oreja, con lo que dejó demostrado que estaba más que convencida con la decisión que ambos tomaron producto del gran amor que se tuvieron.

“Sin miedo al qué dirán, porque han dicho tanto, las peleas son de dos, las tensiones las ponen dos en una relación, tomo mi responsabilidad y dejo ir para abrir el espacio a sanar. Compartirlo contigo, que me lees, tiene un sólo propósito, mantenerme en la única cosa que me ha sostenido siempre: la poderosa verdad”, escribió Lizaldi en el resto de su texto.

Su publicación recibió decenas de corazones rojos y de comentarios por parte de quienes la siguen, quienes le desean lo mejor en este nuevo comienzo.

“Querida Claudia, admirables palabras. Vivir desde el respeto y el Amor ❤️ es sabiduría”, “Siempre enseñando con amor”, “Te queremos y admiramos mucho amada Claudia “, “Tan linda siempre 👸🏻❤️”, “El poder de tomar decisiones sin importar nada más que no sea tu bienestar. Eres Luz, te abrazo ❤️🙌”, se lee en tan solo algunos de los mensajes que le han dedicado.

