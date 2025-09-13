Hansi Flick confirma lesión de Lamine Yamal y echa la culpa a España

Hansi Flick, entrenador de Barcelona, anunció que Lamine Yamal tiene una lesión que lo sacará del regreso a La Liga y responsabilizó a España por ponerlo a jugar con molestias.

“Se fue con dolores a la selección y le dieron analgésicos para jugar. Jugó más de 70 minutos en cada partido, incluso con tres goles de ventaja. Esto no es cuidar a los jugadores”, dijo el técnico alemán.

Yamal se perderá el encuentro contra el Valencia y probablemente no se recupere para el primer partido de Champions League ante el Newcastle.

Lamine Yamal viene de disputar dos partidos con España, con 79 y 73 minutos respectivamente, en las victorias frente a Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6) los días 4 y 7 de septiembre en la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

🚨 Flick confirma la baja de Lamine Yamal para el partido ante el Valencia… y lanza un dardo a la selección española pic.twitter.com/85j8PD1bya — MARCA (@marca) September 13, 2025

“España tiene el mejor equipo del mundo y a buenos jugadores en todas las posiciones. Quizás vale la pena que cuiden a los jóvenes. Estoy muy triste por esto”, ha señalado el técnico alemán.

Flick detalló que no ha hablado con el técnico de la selección de España debido a que no sabe español, pero reconoce que la relación con Luis de La Fuente puede mejorar. “Casi no hablo español y él casi no habla inglés”, argumentó.

Lamine Yamal se suma a otras bajas en el Barcelona

Respecto al resto de jugadores, el técnico alemán confirmó que Frenkie de Jong no estará disponible por lesión y anunció el regreso de Marc Bernal, quien recibió el alta médica tras un año de baja por una grave lesión de rodilla.

“Es un gran paso para él en su proceso de retorno”, celebró tras su regreso a una convocatoria del Barcelona.

También se refirió a la situación del centrocampista Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, que lleva dos semanas de baja por unas molestias en la rodilla derecha, la misma que se lesionó de gravedad en 2023.

“Gavi es el corazón del equipo, su mentalidad en el campo es increíble, lo da todo por el club. Tenía miedo de esta situación tras su larga lesión. Para mí, tiene que trabajar y esforzarse en ver cómo evoluciona. No queremos presionarle ni precipitarnos. Tiene que volver en buena forma, con confianza en su cuerpo”, ha detallado.

Sigue leyendo:

– Rayados de Monterrey suma al francés Anthony Martial a su Legión Europea

– “Die Mannschaft” de capa caída, según Toni Kroos

– Ancelotti está dispuesto a continuar en Brasil después del Mundial de 2026