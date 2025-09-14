Qué signos enfrentan más obstáculos del 15 al 21 de septiembre

Durante la semana del 15 al 21 de septiembre de 2025, el cielo se moverá con gran intensidad.

Aunque algunos signos gozarán de suerte y expansión, otros deberán enfrentar retos importantes que pondrán a prueba su paciencia, confianza y capacidad de adaptación.

El eclipse solar en Virgo del domingo 21 de septiembre y la conjunción de la Luna con Júpiter en Cáncer el martes 16 traerán energías de cambio radical.

Estos movimientos son transformadores, pero no siempre cómodos: algunos signos sentirán bloqueos, dudas y cierta resistencia para soltar lo que ya no les sirve.

Los signos más retados serán Virgo, Aries y Tauro.

1. Virgo

El eclipse solar en tu signo

Virgo será uno de los más impactados por los sucesos astrales de la semana, especialmente porque el eclipse solar ocurre en su signo.

Este evento marca un cierre y un inicio simultáneo, pero puede sentirse como un caos temporal.

Tensiones y necesidad de soltar

Es probable que Virgo sienta más ansiedad, dudas sobre su rumbo y un exceso de responsabilidades. El perfeccionismo, una característica típica de este signo, podría intensificarse y generar frustración.

Consejo para Virgo: Aprende a confiar en el proceso. No intentes controlar cada detalle; deja que el universo guíe los cambios que deben llegar.

2. Aries

Mercurio y Urano alteran tu energía

Para Aries, el trígono entre Mercurio en Libra y Urano en Géminis el sábado 20 podría ser un desafío, ya que activa la comunicación y las decisiones rápidas.

Aries tenderá a actuar de manera precipitada, lo que puede causar conflictos innecesarios o malentendidos.

Obstáculos en relaciones y proyectos

Si bien los demás signos pueden aprovechar este tránsito para generar acuerdos, Aries debe tener cuidado de no imponer su visión o reaccionar sin pensar.

La impaciencia será el mayor enemigo esta semana.

Consejo para Aries: Respira antes de responder. No todo requiere acción inmediata; a veces la calma es la mejor estrategia.

3. Tauro

Energía incómoda con Urano retrógrado

Tauro suele valorar la estabilidad, pero con Urano retrógrado en Géminis influyendo indirectamente en su zona de recursos y hábitos, la semana puede traer imprevistos que alteren su rutina.

Desafíos económicos o emocionales

Pueden surgir gastos inesperados o situaciones que obliguen a Tauro a salir de su zona de confort. Además, la terquedad propia del signo puede hacer más difícil aceptar lo inevitable.

Consejo para Tauro: Sé flexible y no te aferres a lo conocido. La incomodidad inicial puede abrirte las puertas a un futuro más prometedor.

Peguntas adicionales

¿Por qué Virgo estará retado con el eclipse solar?

Porque el eclipse ocurre en su signo, lo que genera cierres, inicios y presión interna para cambiar.

¿Cómo puede Aries manejar los retos de esta semana?

Evitando la impulsividad y practicando la paciencia antes de tomar decisiones apresuradas.

¿Qué área afectará más a Tauro en septiembre 2025?

Principalmente en temas de dinero, estabilidad personal y resistencia a los cambios inesperados.

¿Los obstáculos de esta semana son negativos?

No. Según los astros, son lecciones que, aunque incómodas, preparan a los signos para crecer y evolucionar.

Sigue leyendo:

• 5 signos reciben el karma de sus errores en septiembre 2025

• 4 signos entran en un periodo de caos hasta el 21 de septiembre

• Urano retrógrado en Géminis: lo que necesita saber tu signo