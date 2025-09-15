Detienen a conductor del autobús arrollado por tren en México que dejó 10 muertos

La Fiscalía del Estado de México informó la detención del conductor del autobús de pasajeros que fue arrollado por un tren el pasado lunes en Atlacomulco, incidente que dejó 10 muertos y más de 40 heridos.

En un comunicado difundido en redes sociales, la dependencia señaló que el arresto se realizó en la ciudad de Morelia, Michoacán, en coordinación con la fiscalía local. El detenido, identificado como Gustavo Alfredo “N”, enfrenta cargos por homicidio y lesiones derivadas del siniestro.

“El detenido era quien conducía el autobús siniestrado contra un tren durante los hechos ocurridos el lunes 8 de septiembre, donde 10 personas perdieron la vida”, detalló la fiscalía.

Bus arrollado por tren en Atlacomulco

El accidente ocurrió en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío, en la zona industrial del municipio, cuando el tren impactó al autobús de la línea Herradura de Plata durante las primeras horas del día. Autoridades de Protección Civil confirmaron que el choque dejó más de 40 personas lesionadas, algunas de gravedad.

En redes sociales se difundieron videos del momento posterior al accidente, donde se observaba a varios transeúntes intentando ayudar a los pasajeros atrapados por el techo del autobús, mientras otros permanecían en el suelo.

Las autoridades de los estados de México y Michoacán mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y deslindar responsabilidades adicionales.

Sigue leyendo: