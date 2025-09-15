Increíble nacimiento de bebé hispana en una camioneta en Los Ángeles

Una mujer hispana de 27 años tuvo un caótico parto este sábado 13 de septiembre a bordo de una camioneta en una carretera de Los Ángeles.

Sandi Mendoza, de 27 años y residente de Lake Los Ángeles, tenía establecido un plan para tener un parto natural con todas las atenciones médicas en un hospital, pero finalmente su hija nació la mañana de este sábado 13 de septiembre en el piso de una camioneta.

La hispana, ahora madre de tres hijos, mencionó que llevaba varias horas con síntomas de parto en el domicilio de sus padres en Palmdale, esperando lo más posible antes de acudir al hospital.

Mendoza dijo que quería evitar la inducción del parto para tener un parto natural después de haber recibido una inyección de anestesia epidural con sus dos primeros hijos.

La mujer expresó a la cadena KTLA que atribuye la experiencia tranquila, aunque caótica, al té de hojas de frambuesa roja que bebió diariamente durante su embarazo.

“Una compañera de trabajo me dijo que hizo lo mismo y que su bebé salió de golpe. No lo podía creer, pero seguí tomándolo y creo que me ayudó mucho”, expresó la madre hispana.

La mañana del sábado, Mendoza dijo que tenía contracciones rápidas, mientras su esposo había salido a buscar una pelota de yoga y una almohadilla térmica a petición suya, por lo que tuvo que ser la madre de Sandi quien la llevó al hospital cuando la niña ya estaba por nacer.

“Tenía un pie apoyado en el respaldo de su asiento, llorando y diciéndole a mi mamá: ‘¡Ya viene!’ Pero mi mamá conduce tan despacio que supe que había cometido un error“, reconoció.

Llegó el momento en que Sandi ya no pudo esperar más, y ni siquiera tuvo tiempo de quitarse los pantalones cortos.

“Se me salió por el costado de la ropa interior y de los pantalones cortos, y cayó en el suelo de la camioneta. Grité: ‘¡Mamá, está en el suelo!’“, recordó Sandi.

Mendoza dijo que su madre, sorprendida, le preguntó que cómo era que su bebé estaba en el suelo, a lo que ella le gritó que se estacionara inmediatamente.

De inmediato, la madre de Sandi detuvo la camioneta y se comunicó con el 911. Los paramédicos llegaron unos minutos después y ayudaron a la madre y a su hija recién nacida a subir a una ambulancia para trasladarlas a un hospital cercano, donde ambas se encuentran en buena salud.

A pesar de no tener un parto tal como ella lo había planeado, Sandi expresó que fue exactamente como ella lo esperaba.

“Siempre quise hacerlo de forma natural; quería demostrarme a mí misma que mi cuerpo podía hacerlo. No sucedió como lo imaginé, pero disfruté de cada minuto. Tuvimos un parto natural… en una camioneta”, expresó la madre hispana.

Sandi expresó que el nombre de la bebé es Soleil, y mencionó que su hija de cuatro años ya cuenta la historia a todos.

“Ella le dijo a su abuelo: ‘Mi hermanita nació en la camioneta de la abuela’“, dijo Mendoza.

Sarai dijo estar segura de lo que hizo, al tomar su té cada día, en sus trucos de respiración y en la confianza en su cuerpo.

“Cada parto es diferente, pero este me demostró lo fuerte que soy. Es una historia increíble, pero no cambiaría nada“, aseguró la madre hispana.

