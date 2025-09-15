Lester Martínez envía mensaje de agradecimiento a Guatemala y adelanta: “Vamos a ser campeones mundiales”
El boxeador que dio una gran batalla en la cartelera Canelo vs. Crawford envió un mensaje a sus fans en un video que difundió en sus redes sociales
El guatemalteco Lester Martínez dio una gran sorpresa de la noche el sábado pasado, en la cartelera de la pelea entre Saúl Álvarez y Terence Crawford, luego de ofrecer un combate férreo contra el francés Christian Mbilli, el cual terminó en empate por decisión dividida y le permitió continuar con su récord invicto tras 19 victorias y un empate.
Luego del resultado y de continuar haciendo historia para su país como uno de los deportistas más importantes de Guatemala, Lester se dirigió a sus compatriotas y sus seguidores en un video que difundió a través de sus redes sociales.
En el clip, el pugilista agradeció a quienes lo apoyaron, explicó que dio lo mejor de sí y se mostró contento por el empate, pese a no ganar el título que estaba en juego.
“Estoy bien, un poco adolorido, pero contento y con salud. Lo que se vivió el sábado era lo que mucha gente no se esperaba de mí y de Guatemala. Se vivió un gran momento, hubo mucha emoción y levantamos al público. Gritaron, apoyaron y se emocionaron. No pudimos ganar el título, pero tampoco perdimos, ganamos muchas cosas más”, explicó.
La pelea, que concluyó tras los 10 rounds pactados, fue una de las más emocionantes de la noche, en la que los jueces dictaminaron un empate dividido con puntuaciones de 97-93 para Martínez, 96-94 para Mbilli y un empate 95-95; sin embargo, en estadísticas no oficiales, según ESPN, Martínez conectó más golpes que Mbilli en total: 412 contra 273.
“Gracias a Dios ambos boxeadores nos bajamos bien del ring. Estoy muy feliz porque había muchas expectativas negativas y todo eso lo volteamos y lo convertimos. Ahora saben quién soy, de donde vengo y hacia dónde voy. Estoy muy emocionado, vamos a seguir trabajando porque cada día aprendemos cosas buenas”, añadió.
Lester Martínez sueña con el campeonato mundial
Martínez también hizo una promesa a su gente. Aseguró que descansará unos días y después volverá a trabajar porque quiere ser campeón del mundo.
“No hay que conformarnos y estos días vamos a descansar. Gracias a los chapines, centroamericanos, latinoamericanos y de todo el mundo. Empieza Lester Martínez a sonar a nivel mundial y vamos a ser campeones mundiales. Vamos a hacerlo con fe y que la fe sea más grande que tus miedos, lo vamos a lograr“, concluyó.
Sigue leyendo:
· Brutal pelea de Lester Martínez y Christian Mbilli termina en empate
· “Los latinos somos cab…”: Guatemalteco Léster Martínez opina sobre la situación de los inmigrantes en EE.UU.
· Crawford le da una clase de boxeo a Canelo y lo baja del trono