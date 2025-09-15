Lester Martínez envía mensaje de agradecimiento a Guatemala y adelanta: “Vamos a ser campeones mundiales”

El guatemalteco Lester Martínez dio una gran sorpresa de la noche el sábado pasado, en la cartelera de la pelea entre Saúl Álvarez y Terence Crawford, luego de ofrecer un combate férreo contra el francés Christian Mbilli, el cual terminó en empate por decisión dividida y le permitió continuar con su récord invicto tras 19 victorias y un empate.

Luego del resultado y de continuar haciendo historia para su país como uno de los deportistas más importantes de Guatemala, Lester se dirigió a sus compatriotas y sus seguidores en un video que difundió a través de sus redes sociales.

Christian Mbilli vs Lester Martinez was a war – who do you think won ❓#CaneloCrawford live on Netflix NOW l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason 🥊 pic.twitter.com/UBrGbgY7O0 — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

En el clip, el pugilista agradeció a quienes lo apoyaron, explicó que dio lo mejor de sí y se mostró contento por el empate, pese a no ganar el título que estaba en juego.

“Estoy bien, un poco adolorido, pero contento y con salud. Lo que se vivió el sábado era lo que mucha gente no se esperaba de mí y de Guatemala. Se vivió un gran momento, hubo mucha emoción y levantamos al público. Gritaron, apoyaron y se emocionaron. No pudimos ganar el título, pero tampoco perdimos, ganamos muchas cosas más”, explicó.

La pelea, que concluyó tras los 10 rounds pactados, fue una de las más emocionantes de la noche, en la que los jueces dictaminaron un empate dividido con puntuaciones de 97-93 para Martínez, 96-94 para Mbilli y un empate 95-95; sin embargo, en estadísticas no oficiales, según ESPN, Martínez conectó más golpes que Mbilli en total: 412 contra 273.

“Gracias a Dios ambos boxeadores nos bajamos bien del ring. Estoy muy feliz porque había muchas expectativas negativas y todo eso lo volteamos y lo convertimos. Ahora saben quién soy, de donde vengo y hacia dónde voy. Estoy muy emocionado, vamos a seguir trabajando porque cada día aprendemos cosas buenas”, añadió.

🥊🇬🇹 "No ganamos el título, pero esa noche tampoco perdimos"



Así se pronunció Lester Martínez tras su intensa pelea con Christian Mbilli. Con humildad, orgullo y mucho corazón, el guatemalteco agradeció a Dios por salir bien del ring y dejó claro que esta pelea marcó un antes y… pic.twitter.com/gJmAoylK7m — Canal Antigua (@CanalAntigua) September 14, 2025

Lester Martínez sueña con el campeonato mundial

Martínez también hizo una promesa a su gente. Aseguró que descansará unos días y después volverá a trabajar porque quiere ser campeón del mundo.

“No hay que conformarnos y estos días vamos a descansar. Gracias a los chapines, centroamericanos, latinoamericanos y de todo el mundo. Empieza Lester Martínez a sonar a nivel mundial y vamos a ser campeones mundiales. Vamos a hacerlo con fe y que la fe sea más grande que tus miedos, lo vamos a lograr“, concluyó.

