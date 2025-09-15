Martín Demichelis vuelve a sonar para dirigir a un club de la Bundesliga

Martín Demichelis podría regresar a Alemania, esta vez como entrenador de uno de los equipos históricos de la Bundesliga. Tras su experiencia en River Plate y su paso reciente por Rayados de Monterrey, el técnico argentino aparece entre los principales nombres que evalúa el Borussia Mönchengladbach para hacerse cargo del plantel profesional.

El conjunto alemán decidió poner fin al ciclo de Gerardo Seoane después de una serie de malos resultados, que incluyó una dura derrota 4-0 ante el Werder Bremen.

El club atraviesa un arranque complicado de temporada, sin victorias en el campeonato y ubicado en la zona baja de la tabla, situación que precipitó la búsqueda de un nuevo conductor en el banquillo.

El presente del Borussia y el movimiento en el mercado de técnicos

La destitución de Seoane representa la segunda salida temprana de un entrenador en esta edición de la Bundesliga, luego de que Erik ten Hag dejara el Bayer Leverkusen tras apenas dos encuentros. En un comunicado oficial, Roland Virkus, director deportivo del Borussia, señaló: “Tras una revisión exhaustiva de nuestro inicio de temporada, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos un cambio de entrenador. Tras diez partidos de Bundesliga seguidos sin ganar, hemos perdido la fe en que la recuperación con Gerardo pueda tener éxito”.

Mientras la directiva define al reemplazante, el exjugador Eugen Polanski, actual entrenador del equipo sub-23, asumió de manera interina la conducción del primer plantel. Entre las opciones para el cargo aparece Demichelis, quien conoce de cerca el fútbol alemán gracias a su etapa como jugador y a su experiencia como técnico en las divisiones juveniles del Bayern Múnich.

El medio especializado Kicker también mencionó a otros candidatos como Urs Fischer, libre tras su paso por el Union Berlin; Pellegrino Matarazzo, actualmente en el Hoffenheim; y Edin Terzic, exentrenador del Borussia Dortmund.

La carrera reciente de Demichelis

En River Plate, el argentino registró 55 victorias, 18 empates y 17 derrotas, con 157 goles a favor y 80 en contra. Durante 2023, conquistó tres títulos: la Liga Profesional, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones. Además, consiguió una marca inédita en el estadio Monumental: ganó los siete partidos de Copa Libertadores disputados como local y mantuvo una racha de 20 triunfos consecutivos en casa.

Su etapa en Monterrey se extendió a 42 partidos, con un balance de 20 victorias, 11 empates y 11 caídas. Sin embargo, las eliminaciones frente a Vancouver Whitecaps en la Concachampions y ante Toluca en la Liga MX aceleraron su salida en mayo pasado.

Ahora, su nombre vuelve a instalarse en Europa. La posibilidad de dirigir al Borussia Mönchengladbach representaría un nuevo desafío en la carrera de Demichelis, quien mantiene un vínculo estrecho con el fútbol alemán desde su época como futbolista del Bayern.



