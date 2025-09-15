Óscar de la Hoya se burla de Canelo tras derrota ante Crawford

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, se burló de Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras acertar su predicción de que Terence Crawford lo vencería al igual que lo hizo Floyd Mayweather Jr. hace doce años.

En un video publicado en redes sociales, De la Hoya reaccionó de inmediato luego de que Crawford le arrebatara el campeonato indiscutido de peso supermediano a Canelo Álvarez, con quien no tiene una buena relación.

“Jajaja, les dije, cabr***. ¿Qué acaban de ver? Solo digo los hechos”, se burló el excampeón mundial de seis divisiones.

Recordemos que anteriormente había predicho que: “Canelo vs. Crawford podría ser otro Mayweather vs. Canelo. ¿Recuerdan cuando Mayweather solo lo estaba aleccionando y haciendo el ridículo? Eso puede volver a suceder este sábado, todo tiene que ser perfecto para Crawford… Tiene que mantener la disciplina”.

En la superpelea, Terence Crawford superó al mexicano con su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras y e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por los momentos se deconoce cuáles serán los siguientes pasos del mexicano, quien mostró interés en una revaancha con el estadounidense. Una segunda pelea entre ambos parece ser la opción más factible, pero aún nada está escrito.

Canelo Álvarez recibe un golpe de Terence Crawford durante la pelea por el campeonato indiscutible de los supermedianos realizada en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Credit: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez se pronuncia en redes sociales tras derrota ante Crawford

· Terence Crawford muestra respeto por Canelo y le regresa sus cinturones

· Terence Crawford le da una clase de boxeo a Canelo y lo baja del trono