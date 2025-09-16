¿Conoces la moneda New York Excelsior? Búscala: vale más de $200,000

En el mundo de la numismática, una simple moneda puede esconder un valor histórico y económico inimaginable. Es el caso de la moneda New York Excelsior de 1787, una pieza de cobre que, a pesar de su desgaste por el paso del tiempo, ha alcanzado precios que superan los $200,000 dólares en subastas especializadas.

Esta pieza es un verdadero tesoro codiciado por los coleccionistas de Estados Unidos. No se trata únicamente de su material o estado de conservación, sino del profundo significado histórico que representa. La moneda surgió en un periodo crítico de la nación: cuando aún no existía una casa de moneda federal y se acuñaban monedas de forma privada.

Aunque algunas versiones de esta moneda han sido vendidas por cifras como $22,800 o $40,000 dólares, la que realmente ha causado impacto es una que, en estado casi perfecto (MS-64), alcanzó los $204,000 dólares en 2021, según el Professional Coin Grading Service (PCGS).

En el anverso de la New York Excelsior Copper se encuentra la imagen de un nativo americano de pie. Sostiene una hacha en una mano y un arco con cuerda en la otra. Alrededor de su figura aparece la frase en latín “LIBER NATUS LIBERTATEM DEFENDO”, que se traduce como: “Nacido libre, defiendo la libertad”. Una leyenda poderosa que conecta con el espíritu de independencia de los Estados Unidos tras la guerra revolucionaria.

Por el reverso, la moneda muestra las armas del estado de Nueva York. Aparecen representadas la Justicia y la Libertad, junto a un escudo y una pequeña águila. En la parte inferior se lee el año 1787 y el lema oficial del estado: “EXCELSIOR”, que significa “Siempre hacia arriba”. Pequeños detalles como una mancha verde en la falda de Liberty o una textura granular en la superficie, lejos de restarle valor, aumentan su autenticidad.

Solo existen unas doce monedas conocidas de este tipo, lo que incrementa su valor en el mercado. La casa de subastas Stack’s Bowers la describe como “uno de los objetos de cobre más emocionantes de la era de la Confederación”. Además, menciona que solo ha sido superada por “la moneda maravillosa de Eliasberg de Mint State”.

Estas monedas fueron acuñadas cinco años antes de que el gobierno federal comenzara a emitir monedas oficiales en 1792. Su fabricación responde a una época en la que los estados y privados intentaban cubrir la falta de dinero circulante en una nación en construcción.

La posibilidad de tener una joya como esta, olvidada en casa, no es imposible. Muchas personas heredan cajas con objetos antiguos sin saber su valor. En especial si vives en zonas históricas o si algún antepasado tuyo era veterano de guerra, comerciante o coleccionista, valdría la pena revisar.

