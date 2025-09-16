Natti Natasha presume su pancita de embarazada en bikini en las semanas previas a ser mamá

La cantante dominicana Natti Natasha, de 38 años y quien muy pronto se convertirá en mamá de nuevo, aprovechó sus redes sociales para compartir un video luciendo su pancita de embarazada en bikini.

En el material, en el que se le ve en una piscina con Vida Isabelle, su hija, la famosa intérprete nos permitió ser testigos de lo grande que ya está su vientre, pero ella sigue haciendo su vida con normalidad.

“Cosas que hago en mi tiempo libre… 😍 El agua estaba helada, pero por amor a nuestros hijos uno hace lo que sea 💕”, escribió Natti Natasha, quien tuvo que aguantarse el frío con tal de complacer a su hija.

Su video cuarto acompañado de tres fechas importantes con las que la intérprete espera cerrar septiembre con broche de oro.

Este mismo martes dará detalles de su baby shower, mientras que el jueves será el lanzamiento de un tema con el que promete dar mucho de qué hablar.

“Hoy a las 5:00 pm les voy a contar todo sobre el BABY SHOWER 🎉💝. Este jueves, 18 de septiembre, a las 8 pm sale una nueva canción… una colaboración que jamás imaginé y que la van a bailar de principio a fin 💃🏽”, escribió la pareja de Raphy Pina.

A continuación detalló que el 25 finalmente conoceremos el género de su bebé y una canción inédita pensada en él, mientras que un día después se estrenará su nueva película.

“El 25 de septiembre son los Premios Juventud en Panamá, donde también revelaremos si nuestro bebé es niño o niña 👶🏻💙🎀. Ese mismo día estreno una canción dedicada especialmente al bebé ❤️. 🎬 El 26 de septiembre llega a los cines la película “Ya No Quedan Junglas” 🎥”, compartió ilusionada de todo lo que se le avecina en el plano personal y profesional.

Para ver el video de Natti Natasha en bikini, da clic aquí.

