Ryan García cree que Pitbull Cruz puede vencer a Lamont Roach

Ryan García cree que Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón mundial interino de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), puede vencer a Lamont Roach Jr. en la posible pelea que protagonizarán en diciembre.

En declaraciones a Inside The Ring, García comentó que Roach Jr. no es tan buen peleador como muchos creen y por eso apuesta a que el Pitbull Cruz lo dominará sobre el cuadrilátero.

“Es un buen enfrentamiento. Creo que Isaac Cruz puede vencer a Lamont Roach. Creo que Lamont Roach tenía el estilo perfecto para Gervonta Davis, pero no creo que Lamont Roach sea tan buen peleador. Si lo pones ahí con cualquiera de estos otros chicos, no creo que tenga una actuación tan buena. No lo creo”, dijo.

Pitbull Cruz subirá al ring contra Lamont Roach a finales de año. Credit: Ryan Hafey & Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Según Mike Coppinger, el mexicano y el estadounidense llegaron a un acuerdo y la pelea estaría programada para diciembre, pero aún se desconoce dónde se realizará.

Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime (99-89, 99-89 y 100-88), consolidándose como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

En cambio, Lamont Roach Jr. se enfrentó a Gervonta Davis en un reñido encuentro que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr., pero la final los jueces marcaron empate mayoritario. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

Lamont Roach Jr. es el nuevo oponente del Pitbull Cruz tras caerse la revancha con Gervonta Davis. Credit: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

