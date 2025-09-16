Tras una persecución en auto, ICE arresta a inmigrante en la puerta de su casa en California

Siendo perseguido por un auto y una camioneta, ambos de color negro, un inmigrante condujo hasta la puerta de su casa para escapar de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, el hombre no pudo conseguirlo y fue interceptado en la entrada.

La situación se produjo el pasado viernes 12 de septiembre en Wilmington, California, donde los uniformados arrestaron a José Campoyo, de 56 años. Su esposa abrió la puerta, pero el agente apuntaba con un arma al inmigrante y hasta lo patea para que retroceda.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de vigilancia que Noticias Telemundo mostró a través de un reporte. “Me sentí inútil por no poder defender a mi esposo”, expresó entre lágrimas Sandra Quiñones.

El hijo de Campoyo también se involucró en el operativo y exigió a los agentes una orden judicial, pero uno de ellos le apuntó con otra arma para que no se acercara. “Me decía ‘te voy a disparar'”, comentó a la cadena televisiva.

Padre e hijo fueron detenidos en el momento, aunque el joven fue liberado horas después.

El inmigrante había sido arrestado en 1994

Sandra Quiñones recalcó que su marido necesitaba un aparato portátil para respirar por las noches, sin embargo, los agentes de ICE solo aceptaron los medicamentos. “Mi temor es que su corazón se paralice, lo dijo el doctor”.

José fue arrestado en 1994 por una presunta violación, pero la víctima testificó que no era el sospechoso. Aunque fue absuelto de cualquier acusación, fue deportado en aquel entonces, pero en junio de este año reingresó al país sin la documentación requerida para residir en Estados Unidos.

Otro hijo mayor de Campoyo ya había sido arrestado y deportado por ICE.

De acuerdo con el abogado Alex Galvez, el antecedente de 1994 fue el argumento de los agentes de inmigración para investigar a toda la familia. “Esos inmigrantes siempre van a estar en una lista y es solo cosa de tiempo antes de que llegue a sus casas para efectuar las deportaciones”, dijo.

