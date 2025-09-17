CBP cobrará nueva tarifa a quienes ingresen a EE.UU. por vía terrestre: todos los detalles

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció un ajuste importante que afectará a los viajeros internacionales que crucen la frontera terrestre hacia el país.

A partir del 30 de septiembre entrará en vigor una nueva tarifa vinculada al Formulario I-94, el registro oficial de entrada y salida que utilizan los no residentes.

El Formulario I-94 funciona como comprobante de admisión y establece el tiempo de permanencia legal de una persona extranjera en Estados Unidos. Quienes ingresan por tierra deben tramitarlo directamente con la CBP.

Cuál es el monto de las nuevas tarifas de la CBP

Hasta ahora, el costo por el I-94 en cruces terrestres era de $6, pero a partir del 30 de septiembre el trámite tendrá un nuevo cargo adicional de $24, lo que eleva la tarifa total a $30.

El ajuste no será único: la normativa establece que el monto se actualizará cada año con base en el Índice de Precios al Consumidor (CPI-U), lo que significa que podría aumentar en cada ejercicio fiscal.

Y de nuevo: el cobro afectará únicamente a los viajeros que crucen por tierra y requieran un I-94.

Esto incluye a personas que ingresen en automóvil, autobús o a pie a través de los puertos de entrada. En cambio, quienes entren por aeropuertos o puertos marítimos no pagarán esta tarifa, ya que allí el formulario se genera de manera electrónica sin costo adicional.

Según el Congreso, estos recursos recaudados serán transferidos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y, en parte, al Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la financiación de los programas migratorios, así como modernizar los servicios vinculados a la entrada de extranjeros.

Te puede interesar:

· CBP detiene a conductor buscado por una infracción de tránsito y descubren cargamento de cocaína

· Inmigrante atropella a agente de ICE durante una parada de tráfico en Florida: hay 4 arrestados

· Trump envía más agentes a Chicago y Noem inspecciona allí las redadas de ICE