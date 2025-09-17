El republicano Brad Raffensperger anuncia su precandidatura a gobernador de Georgia

De manera sorpresiva, Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, realizó el lanzamiento de su campaña como precandidato republicano a gobernador de Georgia.

El político de 70 años quien cobró notoriedad por haber rechazado el llamado de Donald Trump para ayudar a revertir los resultados de las elecciones estatales de 2020, prometió realizar una fuerte campaña enfocada en prolongar la ininterrumpida presencia de gobernadores republicanos en Georgia, pues desde 2002 el partido conservador se ha impuesto en la boleta electoral a nivel estatal.

“Soy un republicano conservador y estoy preparado para tomar decisiones difíciles. Cumplo la ley y la Constitución, y siempre haré lo correcto para Georgia, pase lo que pase”, indicó el millonario empresario de ingeniería en un video compartido en redes sociales.

En junio, el Partido Republicano de Georgia votó a favor para prohibir que Raffensperger lo representará, así que su primer obstáculo será clasificarse para las primarias donde Burt Jones, vicegobernador del estado, y ante Chris Carr, fiscal general, dos oponentes que cuentan con el respaldo de Washington.

Con respecto al Partido Demócrata, Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta; Geoff Duncan; exvicegobernador estatal; Jason Esteves, senador estatal; Derrick Jackson, representante estatal, Michael Thurmond, excomisionado estatal de Trabajo; y Olu Brown, expastor, son quienes hasta el momento ya se registraron como precandidatos.

Brad Raffensperger parece no contar con el respaldo del presidente Donald Trump. (Crédito: Carlos Osorio / AP)

De cara a lo que se espera será una contienda bastante reñida por los votos, Brad Raffensperger se compromete a eliminar el impuesto estatal sobre la renta, a limitar los impuestos prediales para los adultos mayores, a prohibir los medicamentos que impiden la pubertad en la atención de afirmación de género, a cooperar para deportar a inmigrantes carentes de estatus legal con antecedentes policiacos y a generar más empleos en la entidad para impulsar la economía.

Kevin Donohoe, portavoz de la Asociación de Gobernadores Demócratas, emitió un comunicado donde expresó que la incorporación de Raffensperger a la carrera por conseguir representar a los republicanos en la boleta electoral genera divisionismo entre los conservadores, lo cual puede ser aprovechado para vencerlos.

“El lanzamiento de la campaña de Brad Raffensperger inyecta un nuevo nivel de caos en lo que ya era una primaria desordenada, y es una mala noticia para Burt Jones y Chris Carr”, señala el mensaje.

