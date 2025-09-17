Qué ritual debe hacer tu signo en el eclipse solar de septiembre

El eclipse solar del 21 de septiembre de 2025 en Virgo no es un momento cualquiera: se trata de un portal energético que invita a cerrar ciclos, ordenar la vida y sembrar nuevas intenciones.

A diferencia de otros tránsitos, los eclipses no son para manifestar de manera impulsiva, sino para escuchar al universo, soltar lo que ya no sirve y preparar el terreno para lo que vendrá.

Cada signo del zodiaco tiene un aprendizaje particular en este evento y, por ello, un ritual específico que le ayudará a aprovechar al máximo la energía del eclipse, de acuerdo con astrólogos del sitio Horóscopo Negro.

Rituales del eclipse solar para cada signo del zodiaco

Aries: escribir y soltar

El ritual ideal para Aries es escribir en un papel todo lo que ya no le aporta y guardarlo hasta la próxima luna nueva. Esto simboliza liberar la ansiedad y dejar de cargar con lo innecesario.

Tauro: altar del placer

Tauro debe crear un espacio sensorial con velas, aromas y música relajante. Este altar le recordará que la belleza está en lo simple y que no necesita complacer a todos para encontrar calma.

Géminis: 5 minutos de silencio

El ritual para Géminis es la meditación breve, conectando con la respiración y visualizando pensamientos como globos que se alejan. Así podrá escuchar su intuición con claridad.

Cáncer: carta al yo del pasado

El eclipse le pide a Cáncer escribir una carta a su versión más joven, reconociendo y sanando heridas emocionales. Guardarla simboliza amor propio y reconciliación interna.

Leo: la fuerza de la luz

El ritual de Leo consiste en apagar todas las luces y encender una sola vela, conectando con la esencia de su brillo interior sin necesidad de exageraciones.

Virgo: romper la rutina

Virgo debe hacer algo distinto a su rutina diaria, como mover objetos de lugar o cambiar un hábito. Este gesto libera control y abre espacio a la flexibilidad.

Libra: elegir la paz

El ritual de Libra es escribir en dos papeles lo que da paz y lo que roba paz. Guardar el segundo y mantener visible el primero ayuda a enfocar la energía en el equilibrio interior.

Escorpio: baño purificador

Escorpio necesita un baño de agua con sal y hierbas para liberar resentimientos y emociones pesadas. Visualizar cómo se van por el agua es la clave de su limpieza energética.

Sagitario: paseo en silencio

El ritual perfecto para Sagitario es caminar sin rumbo y en silencio, recogiendo un objeto simbólico. Esto le ayudará a reconectar con su esencia sin necesidad de aventuras externas.

Capricornio: limpieza de objetos

Capricornio debe ordenar y soltar al menos tres objetos que ya no usa, recordando que liberar lo material abre espacio para nuevas oportunidades.

Acuario: espejo de autenticidad

El ritual de Acuario es escribir tres verdades personales y leerlas frente a un espejo. Así reafirma su autenticidad y fortalece la coherencia con su verdadero yo.

Piscis: pintar las emociones

Piscis debe dibujar o pintar lo que siente durante el eclipse, interpretando después el mensaje de sus colores y trazos. Este acto le ayuda a conectar sueños con la realidad.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa hacer un ritual durante un eclipse solar?

Es una forma de conectar con la energía del evento, liberar cargas y preparar espacio para nuevos comienzos.

¿Cuándo es el eclipse solar de septiembre 2025?

El eclipse solar y luna nueva ocurren el 21 de septiembre de 2025 en el signo de Virgo.

¿Cuál es el mejor ritual para mi signo?

Cada signo tiene un ritual específico: desde baños purificadores (Escorpio) hasta escritura terapéutica (Cáncer y Aries).

¿Se recomienda manifestar deseos durante un eclipse solar?

No. Los eclipses son momentos para soltar, reflexionar y limpiar más que para pedir impulsivamente.

¿Qué energía trae este eclipse en Virgo?

Orden, claridad, nuevos comienzos y la oportunidad de mejorar rutinas, hábitos de salud y límites personales.

Sigue leyendo:

• Rituales para la abundancia si tu signo está en crisis financiera

• Qué hacer y qué no hacer durante un eclipse, según la astrología

• Venus en Virgo 2025: cómo afecta este tránsito al Zodiaco