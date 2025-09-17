Sujeto con presuntos problemas de salud mental chocó su auto contra la puerta de un edificio del FBI

Durante la madrugada, un individuo con presuntos problemas de salud mental estrelló el vehículo que conducía contra la puerta de seguridad del FBI en la oficina de Pittsburgh, en el lado sur de Steel City, para después darse a la fuga.

Bradford Arick, oficial de asuntos públicos del FBI, dio a conocer que, antes de alejarse del sitio, el sospechoso a quien posteriormente se le identificó como Donald Henson, arrojó una bandera estadounidense sobre la puerta del inmueble.

“Parece tener algunos problemas de salud mental”, señaló en una entrevista concedida a la cadena de noticias NewsNation.

Posteriormente, la agencia emitió un comunicado en línea calificando el incidente como un ataque cuyo responsable fue detenido.

“Este incidente se considera un ataque dirigido contra el FBI. Ningún miembro del FBI resultó herido. El FBI agradece a nuestras fuerzas del orden locales, estatales y federales, así como a nuestros colaboradores comunitarios, por su ayuda”, señala parte de la misiva.

Sin entrar en detalles, Christopher Giordano, agente especial adjunto a cargo del FBI en Pittsburgh, le indicó a la agencia de noticias Associated Press (AP) que el vehículo de Donald Henson tenía una inscripción en una de las ventanas que se está investigando e incluso un escuadrón antibombas fue signado para revisar a detalle el vehículo.

A lo largo de los últimos tres años se han llevado a cabo algunos incidentes que buscan afectar al FBI. (Crédito: Charlie Neibergall / AP)

Además, mencionó que, días atrás, el detenido ya había acudido al edificio donde se le ocurrió impactar su vehículo.

“Vino aquí, a la oficina del FBI, hace unas semanas para presentar una queja que no tenía mucho sentido. Investigamos todo lo que nos presentó. No tenía ningún vínculo federal. Nos comunicamos con él para informarle que no existía ningún delito federal que pudiéramos imputar”, expresó.

Un video tomado por alguien que trabajaba en seguridad en una gasolinera cercana mostró a Henson alejándose de la escena.

Cabe señalar que, en 2022, agentes dispararon y mataron a un hombre que intentaba entrar en la oficina del FBI en Cincinnati.

Posteriormente, en abril de 2024, otro sujeto estrelló una camioneta que conducía contra la puerta de seguridad de la oficina local en Atlanta y por ello recibió una multa cercana a $25,000 dólares por destrucción causada en la propiedad.

