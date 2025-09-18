Andre Ward dice que Crawford fue víctima de una campaña de desprestigio

Andre Ward, comentarista y excampeón de boxeo, expresó que Terence Crawford fue víctima de una campaña de desprestigio durante la promoción de su pelea contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez por el título de indiscutido de las 168 libras.

En declaraciones al canal All The Smoke, Ward cree que algunos aficionados querían “enterrar” a Crawford porque no es un peleador atractivo, pero les cayó la boca tras derrotar a Canelo Álvarez.

“Intentaron enterrar a Terence Crawford para decir que no era atractivo cuando los números estaban a la vista. Fue una campaña de desprestigio contra su personalidad. ‘No habla. Nadie quiere oírlo’. No, no quieren oírlo”, dijo.

“Ya no me importa la campaña de desprestigio. Dijo: ‘Dame mi oportunidad. Te lo voy a demostrar’, y lo volvió a hacer contra Canelo”, agregó.

Pese a sus logros como boxeador, Terence Crawford no es un boxeador muy popular entre los aficionados del deporte en comparación con el mexicano. Además, sus habilidades como peleador han sido subestimadas la gran mayoría de las veces, pero Bud consigue sorprender a todos.

En la superpelea, Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta (el único peleador que lo ha logrado).

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

Por ahora se deconoce cuáles serán los siguientes pasos del estadounidense, ya que en la entrevista sobre el ring expresó que lo conversaría con su equipo, descartando un posible retiro. Una revancha con Canelo Álvarez parece ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh insinuó que el siguiente podría ser David Benavídez.

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

