Abel Sánchez alaba plan de pelea de Crawford: “Se vio genial”

El entrenador Abel Sánchez alabó el plan de pelea que utilizó Terence Crawford para neutralizar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez durante los 12 asaltos y así hacer historia al convertirse en campeón indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con Fighthub TV, Sánchez explicó que Crawford mantuvo a Canelo Álvarez siempre un paso atrás y así pudo impedirle que tomara el ritmo del duelo.

“Pensé que Terence tenía un gran plan de pelea. BoMac (McIntyre) armó algo que pocas personas esperaban, incluido yo mismo. Las puntuaciones fueron justo lo contrario de lo que pensaba que iban a ser, Terence se vio genial”, dijo.

“Armaron un plan que mantuvo a Canelo un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás todo el tiempo. Cuando haces eso contra un gran peleador como Terence, te lo hará pagar. Va a capitalizar eso, mantenerte fuera de tu ritmo, impedir que logres algo y él pudo mantenerlo durante 12 rounds, lo cual me sorprendió muchísimo”, agrego.

En la superpelea, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta (el único peleador que lo ha logrado).

Por ahora se deconoce cuáles serán los siguientes pasos del estadounidense, ya que en la entrevista sobre el ring expresó que lo conversaría con su equipo, descartando un posible retiro. Una revancha con Canelo Álvarez parece ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh insinuó que el siguiente podría ser David Benavídez.

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

