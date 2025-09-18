Dueño de vivienda que inspiró ‘la casita’ de Bad Bunny lo demanda por $1,000,000 de dólares

En medio del éxito obtenido con su residencia de 30 conciertos en Puerto Rico, el cantante Bad Bunny se enfrenta a una demanda millonaria a manos del propietario de la vivienda que inspiró la famosa ‘casita’ incluida en sus shows. ¿En qué consiste dicha querella? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo con los primeros informes, Román Carrasco conocido como ‘Don Román’, de 84 años, ratificó este miércoles una querella por daños contra el boricua y las compañías Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions.

En el documento, el demandante reclama una compensación económica de por lo menos un millón de dólares por “daños emocionales y angustias mentales”, el pago de los gastos judiciales y la invalidez de los contratos firmados por él y el equipo del cantante

Esta última petición se realiza luego de asegurar que firmó contratos en blanco sin conocer los términos concretos para permitir el uso de su propiedad ubicada en Humacao, municipio en el este de Puerto Rico, en el cortometraje “Debí Tirar Más Fotos” que al día de hoy cuenta con más de 22 millones de reproducciones en YouTube.

“De inicio, estos contratos no fueron entregados a Don Román, no se le explicó ni se le leyó su contenido. El demandante tampoco los podía leer pues no posee tal habilidad“, estipula la demanda.

Y es que según lo dicho por Carrasco, el proceso de negociación se dio con algunas irregularidades: “Funcionarios de los co-demandados requirieron la firma de Don Ramón en la pantalla en blanco de un teléfono celular. Dicho funcionarios transfirieron digitalmente, y de manera fraudulenta, la referida firma a dos contratos distintos“, revela su defensa.

Además, se infiere que el uso de su propiedad le ha generado un gran flujo de visitantes indeseados, en su mayoría fanáticos de Bad Bunny. Esto sin dejar de lado que la imagen de su residencia se utiliza en redes sociales sin ningún tipo de retribución económica o beneficio por ello.

Para finalizar, la demanda subraya que el demandante “no busca dañar a Bad Bunny ni a las compañías, sino una compensación justa”. Hasta el momento el cantante de nombre Benito Antonio Martínez y su equipo de trabajo se han mantenido al margen de emitir comentarios al respecto.

