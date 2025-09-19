Adela Micha acusa a El Temach de promover odio hacia las mujeres en redes

Adela Micha no se quedó callada y confrontó al influencer El Temach en el programa de entrevista ‘La Saga’. Durante el debate, la presentadora lo acusó de incitar la violencia contra las mujeres por medio de sus publicaciones en redes sociales.

El intercambio –rápidamente– se convirtió en tendencia en las plataformas digitales.

El clímax de la discusión llegó cuando Micha confrontó directamente a El Temach por una de sus frases más virales —y criticadas—: “Nos tocó vivir en una generación de mujeres de la verg”.

La presentadora, sin rodeos, cuestionó la intención detrás de ese término, señalando que, más allá de la provocación, la generalización resulta peligrosa y denigrante.

“¿Por qué dices que las mujeres son de la verg, pero no escuché que dijeras ‘vivimos en una generación de la verg’?”, replicó Micha con firmeza, evidenciando lo que considera una doble moral en el discurso del influencer.

El Temach se defiende

El Temach, por su parte, intentó defenderse argumentando que su frase no busca menospreciar a las mujeres, sino reflejar una realidad social compartida: “También los hombres somos de la verg. ¿Por qué nos espantamos cuando digo eso de las mujeres y no cuando lo digo de los hombres? Machista sería si solo los hombres fueran de la verg”, afirmó.

Lejos de aceptar la justificación, Adela Micha profundizó en su crítica, recordando la crudeza de la realidad que enfrentan millones de mujeres: violencia, discriminación, feminicidios y desigualdad estructural.

“No sé en qué mundo vives que dices que tratan a las mujeres como si fueran de cristal. Si nos tratan de la verg*, usando tu lenguaje, si las matan, si las violentan, si las discriminan… No es proporcional, de verdad”, respondió contundente, subrayando que el lenguaje no es inocente y que frases como las de El Temach pueden normalizar actitudes violentas.

Cuando el influencer sugirió que las mujeres “aguantan” ese tipo de contenido porque son fuertes, Micha lo interrumpió: “Aguantan, aguantan eso y más”. Pero dejó claro que la fortaleza femenina no debe ser una excusa para justificar el maltrato verbal o simbólico.

¿Nueva masculinidad o discurso tóxico?

El Temach aprovechó el espacio para hablar de lo que llama la “nueva masculinidad”, defendiendo que los hombres también deben permitirse ser vulnerables y emocionales sin ser juzgados. “Lo que yo digo no es que yo convencí a los hombres de pensar así… es lo que piensan, pero no se atreven a decirlo en público”, afirmó.

Sin embargo, Micha no permitió que el enfoque se desviara: “La discusión sobre los hombres no debe opacar el problema estructural que enfrentan las mujeres”, señaló, recordando que mientras se debate sobre la expresión masculina, miles de mujeres siguen siendo víctimas de violencia machista en México y América Latina.

Adela Micha no solo cuestionó a un influencer; puso el dedo en la llaga de un problema sistémico: la banalización de la violencia simbólica contra las mujeres. Y aunque El Temach insista en que su discurso “no es machista”, el efecto que produce en muchas audiencias —especialmente jóvenes— merece una profunda reflexión.

