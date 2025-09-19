Arrestan a adolescente armado tras lanzar amenazas de un tiroteo en escuela de Nueva York

Un estudiante de secundaria de la ciudad de Nueva York fue arrestado el jueves tras llevar un arma cargada a clase y escribir en redes sociales que quería “arrasar la escuela”, informaron las autoridades.

El estudiante de segundo año, de 16 años, publicó la amenaza en Instagram alrededor de las 10:15 a. m. mientras estaba en clase en la escuela secundaria Benjamin N. Cardozo en Bayside, Queens, según informó la comisionada de policía Jessica Tisch. Una persona que vio la publicación alertó al FBI, que a su vez contactó al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), añadió Tisch.

Los agentes acudieron a la escuela, localizaron al estudiante y encontraron una pistola de 9 mm en su mochila, cargada con 13 cartuchos, explicó Tisch. A diferencia de otras escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, la escuela secundaria Cardozo no revisa a los estudiantes en busca de armas.

“Estamos muy agradecidos de que este incidente no haya terminado trágicamente”, declaró el alcalde Eric Adams en una conferencia de prensa en la que se anunció el arresto.

La policía no identificó públicamente al joven de 16 años por su nombre debido a su edad, pero se informó que no tenía antecedentes penales.

Según Tisch, la publicación amenazante mostraba lo que parecía ser trabajo escolar sobre un escritorio, y el pie de foto incluía un término coloquial para expresar ira o frustración, que decía, en parte: “Promesa de disparar a la escuela”. Los datos de ubicación indicaron que se publicó desde la escuela, afirmó.

Los agentes de policía trabajaron con el personal de la escuela para localizar al joven de 16 años, lo sacaron de su aula sin incidentes y lo llevaron a una sala de conferencias vacía donde revisaron su mochila y encontraron el arma. El joven también tenía tres teléfonos celulares, uno en una bolsa con candado proporcionada por la escuela y otros dos.

Adams, excapitán de policía, lamentó la fácil disponibilidad de armas, al tiempo que elogiaba el éxito del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en reducir los arrestos relacionados con armas de fuego, los tiroteos contra conductores, los asesinatos y otros delitos.

“Fue un fracaso de una sociedad que permitió que un joven de 16 años estuviera tan cerca de disparar en una escuela y potencialmente matar a compañeros y profesores”, dijo Adams. El chico, añadió, “habría terminado muerto o en la cárcel durante muchos años” si hubiera cumplido la amenaza.

Tisch afirmó que la rápida respuesta policial y la colaboración entre el FBI, que recibió la pista, y el NYPD, que actuó en consecuencia, fue un ejemplo del funcionamiento del sistema para prevenir el caos.

