Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 20 de septiembre de 2025

Este sábado 20 de septiembre habrá dos carteleras de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

En Indio, California, Óscar Collazo defenderá sus títulos de peso paja de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra Jayson Vayson. El puertorriqueño tendrá un difícil desafío con el filipino, pero es el favorito para ganar.

Asimismo, Gabriela Fundora pondrá en juego por primera vez su campeonato indiscutido de peso mosca femenino ante Alexas Kubicki. La invicta mexicana se muestra confiada para su desafío en el Fantasy Springs Resort Casino y espera noquear a la canadiense.

Sara Bailey y Evelin Nazarena Bermúdez se enfrentarán en Canadá para unificar los cinturones de peso minimosca de la AMB, OMB y Federación Internacional de Boxeo (FIB). Esta será una pelea cerrada, pero las apuestas dan como favorita a la argentina.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Estados Unidos

Óscar Collazo vs. Jayson Vayson. Categoría: por los títulos de peso paja de la OMB y AMB de Collazo, pelea a 12 rounds. – Lugar: Indio, California.

Gabriela Fundora vs. Alexas Kubicki. Categoría: por el campeonato indiscutible de peso mosca femenino de Fundora, pelea a 10 rounds. – Lugar: Indio, California.

Canadá

Sara Bailey vs. Evelin Nazarena Bermúdez. Categoría: por los títulos de peso minimosca AMB de Bailey y FIB/OMB de Bermúdez, pelea a 10 rounds. – Lugar: Ottawa.

Samuel Jaime Rodriguez vs. Cody Kelly. Categoría: peso welter, pelea a 8 rounds. – Lugar: Ottawa.

Adrien Davin Carrasco vs. Jonatan Lecona Ramos. Categoría: peso superpluma, pelea a 4 rounds. – Lugar: Ottawa.

Pascal Villeneuve vs. Gregory Miller. Categoría: peso semicompleto, pelea a 4 rounds. – Lugar: Ottawa.

Cam Laing vs. Serge Ntetu. Categoría: peso welter, pelea a 4 rounds. – Lugar: Ottawa.

Adam Fregonas vs. Jaime Alonso Cordoba. Categoría: peso mediano, pelea a 4 rounds. – Lugar: Ottawa.

