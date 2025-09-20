Líderes demócratas le exigen una reunión a Donald Trump para evitar un cierre de gobierno

A través de una carta, Charles Ellis Schumer, líder de la minoría del Senado, y Hakeem Sekou Jeffries, líder demócrata de la Cámara de Representantes, le exigen al presidente Donald Trump sostener una reunión para llegar a un acuerdo sobre el proyecto de ley provisional de siete semanas conocido como resolución continua o CR y con ello evitar que el gobierno se vea obligado a cerrar.

Ayer por la tarde, los demócratas en el Senado rechazaron el plan que habría permitido financiar al gobierno hasta el 21 de noviembre.

En la votación 44 senadores sufragaron a favor y 48 en contra.

Del lado demócrata, John Fetterman fue el único en apoyar el proyecto; en tanto que los Rand Paul y Lisa Murkowski le dieron la espalda su partido al votar en contra.

Al no ponerse de acuerdo en el Congreso, el cierre del gobierno está previsto para iniciar el 1 de octubre a las 12:01 am, fecha en que arranca un nuevo año fiscal.

Con el objetivo de que eso suceda, Schumer y Jeffries le dirigieron al jefe de la nación un documento escrito de manera conjunta donde responsabilizan al Partido Republicado del desastre que se avecina por no acceder a sus demandas de extender los subsidios a las primas de la Ley de Atención Médica Asequible, los cuales expiran en octubre, y para restaurar cerca de un billón de dólares en fondos de Medicaid que se recortaron bajo la Ley One Big, Beautiful Bill.

“Le escribimos para exigir una reunión en relación con su decisión de cerrar el gobierno federal debido al deseo republicano de seguir desmantelando la atención médica del pueblo estadounidense.

Siguiendo sus instrucciones, los líderes republicanos del Congreso se han negado reiterada y públicamente a entablar negociaciones bipartidistas para mantener el gobierno en funcionamiento.

Los republicanos serán responsables de otro doloroso cierre del gobierno debido a la negativa de los líderes republicanos del Congreso a siquiera hablar con los demócratas”, indica parte de la carta.

Aunque Chuck Schumer y Hakeem Jeffries intentan presionar a Donald Trump, el presidente afirma estar dispuesto a enfrentar un cierre de gobierno. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

En tono retador, los líderes demócratas le reiteraron a Donald Trump que, sin los ajustes solicitados, su partido continuará rehusándose a votar a favor del proyecto de ley provisional.

“No apoyaremos un proyecto de ley de gasto sucio que continúa el ataque republicano a la atención médica, que incluye recortes devastadores a Medicaid y Medicare; primas, copagos y deducibles por las nubes; la negativa a extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible; ataques sin precedentes a la investigación médica y al sistema de salud pública; la supresión de la disponibilidad de vacunas; y el cierre forzado de hospitales, hogares de ancianos y clínicas de salud comunitarias en todo el país”, enfatizaron.

