Comisión Atlética de Florida confirma que Paul vs. Davis será una exhibición

Timothy Shipman, director ejecutivo de la Comisión Atlética de Florida, confirmó que el enfrentamiento entre Jake Paul y Gervonta Davis el 14 de noviembre será una pelea de exhibición.

En declaraciones a USA Today, Shipman explicó que están revisando los detalles para establecer las reglas del combate por la gran diferencia de peso entre Paul y Davis.

“No puedes hacer una pelea como esa como combate profesional, será un combate de exhibición. Estoy revisando los detalles ahora mismo. Va a suceder bastante rápido, pero estoy seguro de que habrá otras estipulaciones porque no se puede hacer con los mismos requisitos que un combate pro”, dijo.

Por culpa de la diferencia de peso entre ambos el duelo fue cambiado de la ciudad de Atlanta a Florida porque la Comisión Atlética de Gioria no estuvo de acuerdo en que se llevara a cabo.

Esta disputa sorprendió a los fanáticos y ha sido criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en peso ligero (65 libras de diferencia). De acuerdo con el periodista Mike Coppinger, se esperan que las reglas de esta exhibición sean similares a la pelea de su hermano Logan Paul y Floyd Mayweather Jr.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Jake Paul ahora peleará con Gervonta Davis en Miami. Credit: Julio Cortez | AP

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

