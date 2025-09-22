Matías Almeyda reconoce que en el Sevilla pretende replicar el éxito que tuvo en Chivas

El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, comentó este lunes que aún lleva a Chivas en el corazón y que le gustaría que el proceso con su nuevo equipo sea parecido al que vivió en la Liga MX con el cuadro rojiblanco, al que dirigió entre 2015 y 2018, aunque puntualizó que “repetirlo no es tan fácil”.

Almeyda, que compareció ante los periodistas en la víspera del partido de LaLiga ante el Villarreal, fue cuestionado por su exitosa etapa en al frente al club mexicano y que si es posible que en el Sevilla pudiera hacer algo parecido después de que el equipo español haya estado las tres últimas temporadas en la zona baja de la clasificación.

“Llegamos a un equipo en el que solo están jugadores mexicanos y que estaba mal, pero en dos años y medio fueron los mejores de su historia y con los mismos jugadores”, destacó el preparador argentino, que ahora con el Sevilla, entidad que atraviesa una crisis deportiva, económica e institucional, ha enlazado tres jornadas sin perder -dos triunfos y un empate-.

“Me quedo con esa gente que me apoyó y una buena experiencia de México, donde me trataron muy bien y le di un salto de calidad a mi carrera. Como ahora, llegué como un desconocido. También en Atenas -entrenó al AEK- fue parecido. Necesito tiempo y no siempre se tiene”, relató en alusión a lo que pueda pasar en el Sevilla.

Almeyda añadió que, en cualquier caso, no pone “excusas” y que confía “en el trabajo, en lo que se puede transmitir y en un grupo de jugadores que lo dan todo”.

“Chivas está en mi corazón”, resaltó el actual preparador del Sevilla, que con el equipo mexicano, del que tomó las riendas en las últimas posiciones de la clasificación, ganó un título de liga, dos copas MX y una Supercopa MX; también en su último año (2018) obtuvo la Liga de Campeones de la Concacaf.

😮 "Se hablaba de peor equipo de la historia y terminó siendo uno de los mejores".



🗣️ La reflexión de Almeyda sobre @Chivas y las similitudes con el Sevilla.



🎙️ @GonzaloTortosa



Vía 'sevillafc (youtube)' pic.twitter.com/suh4hBGt0a — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

*Con información de EFE.

