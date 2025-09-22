Sudáfrica desmantela narcolaboratorio; detiene a cinco mexicanos
Sudáfrica desmantela narcolaboratorio en Volksrust; detiene a cinco mexicanos y un sudafricano, incautando metanfetamina por 20 mdd
Las autoridades de Sudáfrica desmantelaron un narcolaboratorio en Volksrust, Mpumalanga, y detuvieron a seis personas, entre ellas cinco ciudadanos mexicanos, informó el lunes el Servicio de Policía local.
El operativo, parte de la “Operación Shanela 2”, se realizó el 19 de septiembre tras recibir una denuncia sobre un olor químico inusual en una granja ubicada en Oudehoutkloof. Al arribar, los agentes encontraron las puertas cerradas y los sospechosos intentaron escapar, pero fueron rápidamente detenidos.
Cinco mexicanos detenidos
Además de los cinco mexicanos, quienes permanecen en custodia enfrentando posibles cargos por violar la Ley de Drogas y la Ley de Inmigración, las autoridades arrestaron al cuidador sudafricano de la finca por posible posesión de municiones. Otros dos sospechosos, presuntamente de África Occidental, lograron huir.
Durante el desmantelamiento se incautaron grandes cantidades de precursores químicos, equipo para producir metanfetamina y la droga terminada, valuada en unos $20 millones de dólares, empacada en cajas de comida y cubetas guardadas en congeladores. También se halló una pistola de balines y tres cartuchos calibre 9 mm.
La policía sudafricana señaló que los arrestados extranjeros se encontraban de manera irregular en el país y serán procesados conforme a la legislación local, mientras que se mantienen las investigaciones para dar con los prófugos y esclarecer el alcance de la operación criminal.
Las autoridades destacaron que el operativo refleja la cooperación y vigilancia de las autoridades sudafricanas ante la creciente producción y tráfico de drogas en granjas aisladas de la región.
