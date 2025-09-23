Carlos Vives se une a la celebración del Mes de la Herencia Hispana con su Tiny Desk

En el marco del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, el cantautor colombiano Carlos Vives protagonizó una vibrante presentación en la serie especial El Tiny, una edición dedicada de Tiny Desk Concerts de NPR Music, que rinde homenaje a la diversidad cultural de América Latina.

Desde el popular escritorio en las oficinas de la NPR, en Washington D.C., Vives celebró los 30 años de su álbum seminal La Tierra del Olvido, ofreciendo un emotivo recorrido musical.

Acompañado por su legendaria banda La Provincia, el cantante fusionó instrumentos tradicionales colombianos como la gaita y el acordeón con sonidos modernos, reafirmando las raíces y riqueza cultural de la región.

Durante el concierto, Carlos Vives interpretó éxitos remasterizados como “La Cachucha Bacana”, “Diosa Coronada”, “Ella” y “Agua”, junto a clásicos inolvidables como “La Tierra del Olvido”, “Pa’ Mayte” y “Fruta Fresca”, esta última incluida espontáneamente tras la ovación del público.

Un detalle especial del espectáculo fue la presencia de una mochila artesanal fabricada por mujeres Arhuacas de la Sierra Nevada, simbolizando la conexión profunda con la tierra y las tradiciones ancestrales colombianas.

Esta presentación de Carlos Vives forma parte de la programación especial “El Tiny”, que hasta el 15 de octubre mostrará a once artistas latinoamericanos de distintas nacionalidades en el prestigioso ciclo de NPR Music, destacando la riqueza y diversidad musical de la región.

La serie de concierto la inauguró Fito Páez y se espera que otros artistas como Gloria Estefan, Silvana Estrada y Adrián Quesada también pasen por “El Tiny”.

La sesión ya está disponible en el canal de YouTube oficial de NPR Music para el público.

