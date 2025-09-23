Costa Rica aún no piensa en despedir al Piojo Herrera

El inicio de la era de Miguel “Piojo” Herrera como técnico de la Selección de Costa Rica ha estado lejos de lo esperado. Los empates frente a Nicaragua (1-1) y Haití (3-3) no solo complicaron el camino hacia la Copa del Mundo 2026, también despertaron la inquietud de la afición y pusieron en el ojo del huracán al estratega mexicano.

Los cánticos de “¡Fuera Piojo!” en el Estadio Nacional reflejaron el malestar, aunque desde la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) enviaron un mensaje distinto.

El presidente del organismo, Osael Maroto, salió al paso de los rumores y aseguró que la continuidad de Herrera no está en discusión por ahora.

Reunión con el entrenador y panorama inmediato

En declaraciones ofrecidas al programa Encuentro Deportivo, Maroto reconoció que el arranque de la eliminatoria dejó preocupación dentro del Comité Ejecutivo, al punto de llamar a cuentas al técnico el pasado 15 de septiembre.

“Hemos conversado con él, lo trajimos a cuentas. Claramente, estamos preocupados, estamos ocupados, y estamos con los ojos puestos en la Selección”, afirmó el dirigente.

Aun así, quiso dejar en claro que la confianza en el proyecto se mantiene:

“Cuando se contrató a Miguel todos estábamos muy satisfechos, en el transcurso de cómo evolucionó la Selección todos estábamos muy contentos. Estos dos juegos que empatamos y que debíamos haber ganado porque estábamos arriba (…) son marcadores que te dejan una sensación que no era lo que se esperaba. Pero hasta la fecha estamos contentos con Miguel y seguimos creyendo que es un gran entrenador”, explicó.

Maroto subrayó que, en términos de clasificación, Costa Rica aún depende de sí misma. Por esa razón, un cambio de timonel en este momento no es considerado la mejor salida. “Que estemos contentos con el resultado, claramente no. Pero de ahí a quitar a Miguel no era la solución que estamos buscando”, puntualizó.

La incertidumbre también alcanza a los nombres que podrían ser llamados en futuras convocatorias. Consultado sobre la posibilidad de que figuras de experiencia como Celso Borges o Kendall Waston regresen al plantel, el presidente evitó profundizar y pidió esperar las decisiones del propio Herrera.

El respaldo institucional no borra las dudas que persisten en la afición, pero de momento la Federación mantiene su apuesta. Con la eliminatoria aún en curso y margen de recuperación, el “Piojo” tiene la oportunidad de revertir el inicio gris y demostrar que su llegada a la Tricolor puede dar frutos en el camino rumbo a 2026.



