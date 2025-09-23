En la Liga Premier de México roban equipo de transmisión de televisión

Es un hecho que viajar en la mayoría de carreteras de México se ha convertido en auténtico terror y la delincuencia no perdona nada y a nadie, como aconteció con una empresa de transmisión de los juegos de la Liga Premier de México (Tercera División) a quienes los despojaron de todo su equipo técnico.

Eso le sucedió a Vive Siete, una empresa que transmite los juegos de esta categoría por la red social de Facebook y que fueron víctimas de la delincuencia al terminar el encuentro Héroes de Zaci vs. Neza FC, en el estadio Claudio Suárez de la ciudad de Texcoco en el Estado de México.

De acuerdo a los datos que se han manejado en redes sociales, las unidades que transportaban el equipo fueron impactadas por los famosos monta choques y ahí al bajarse de las unidades fueron despojados del equipo de transmisión por los delincuentes que a punta de pistola los dejaron sin ningún implemento que con muchos esfuerzos en ocho años de trabajo lograron reunir.

Dicha página es muy conocida tanto en la Liga Premier (Tercera División) como la Liga TDP (Cuarta División), que transmite la mayoría de partidos por esta vía y que son un apoyo para la Comisión de Árbitros para revisar jugadas y que cuenta con unos 20 mil seguidores.

Solo daños materiales

Afortunadamente, los daños solo fueron materiales y no se tuvo que lamentar alguna perdida humana y más allá del susto que sufrieron, el propietario de la página, Mauricio Chávez, relató los graves hechos después del encuentro entre Héroes de Zaci y Neza FC, en donde materialmente los dejaron limpios.

No se cuantificó el monto de lo sustraído en las pertenencias, que abarcó absolutamente la totalidad de ellas, pero expuso que fueron materiales adquiridos en ocho años de labor y donde ahora verán interrumpida su labor de transmisión por este hecho.

Los equipos de estas categorías buscan este tipo de empresas para que se transmitan sus juegos por Facebook o Youtube, siendo un gran apoyo como quedó de manifiesto con la transmisión de la pasada final del Irapuato, siendo un éxito total para la Liga Premier.

No es la primera ocasión que suceden este tipo de casos, pues en estos escenarios la seguridad es casi nula y muchas veces los equipos locales se portan agresivos con los equipos que llevan sus propios equipos de transmisión a plazas de provincia y buscan dañar los equipos técnicos.

