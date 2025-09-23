Niño de 2 años muere en aparente accidente de baño en Orange

Una madre fue arrestada la noche de este lunes en medio de las investigaciones por el fallecimiento de su hijo de 2 años en un aparente accidente de baño en la ciudad de Placentia, en el condado de Orange, informaron este martes las autoridades.

Aproximadamente a las 9:00 p.m., los servicios de emergencia acudieron a una casa en la cuadra 200 de South Main Street, cerca de Old Town Placentia.

El niño y su madre, identificada como Melissa Beisel, de 40 años, fueron trasladados en ambulancia a un hospital, donde se determinó que el menor ya había fallecido.

La madre dijo a la policía que estaba usando un contenedor para bañar a su hijo en la ducha y en un momento ella salió por un par de minutos para buscar un jabón.

Cuando regresó, Beisel encontró al niño boca abajo en la bañera e inconsciente, dijo el Departamento de Policía de Placentia en una publicación en las redes sociales.

A pesar de que los investigadores no han contradicho la versión de la madre, el teniente Connell, del Departamento de Policía de Placentia, ofreció algunos detalles para arrestar a Beisel.

“La madre inició la RCP y, al comprobar que no daba resultado, se autolesionó con un objeto punzante. En ese momento, la madre retuvo al niño en el baño durante aproximadamente seis horas sin avisar a ningún otro familiar ni a las autoridades“, expresó el teniente.

Connell dijo que, aproximadamente a las 9:00 p.m., otro miembro de la familia abrió la puerta del baño y descubrió la escena, por lo que llamó al 911.

Beisel enfrenta cargos de homicidio involuntario y abuso infantil.

