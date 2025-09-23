Pedro Fernández revive el día en que George W. Bush le envió su avión para que le cantara

El cantante Pedro Fernández desbloqueó el baúl de los recuerdos con una publicación que hizo y en la que revivió el día en que le enviaron un avión para que le cantara a George W. Bush, el entonces presidente de Estados Unidos.

En su publicación, en la que incluyó algunas fotos de aquel día, el famoso intérprete compartió que no daba crédito al momento que estaba viviendo, al asegurar que pensó que se trataba de una broma que le estaban jugando

“Me llama el presidente de Estados Unidos… que ya mandó un avión por mí. Pensé que era una broma… hasta que el Servicio Secreto tocó mi puerta”, inició Pedro Fernández al inicio de su relato.

A continuación recordó cómo vivió aquel día en la Oficina Oval, pues no todos los días se dan presentaciones personales ante un presidente.

“✈️ Horas después, estaba en la Oficina Oval, con mi traje de charro, frente al hombre más poderoso del mundo. Nervios, orgullo y gratitud reventándome el pecho.🎤 Y ahí entendí: no estaba cantando solo… llevaba a todo México conmigo”, relató Pedro Fernández sobre ese momento que vivió.

En la misma publicación habló del obsequio que le hizo a Bush, a quien le regaló su moño, el cual tenía más significado para él, pero también para México.

“🔥 Le regalé mi moño al presidente. Porque ese moño no era un adorno… era la bandera de mi tierra, la voz de la ranchera y el sueño de un niño que nunca dejó de creer. 🇲🇽✨”, concluyó.

El encuentro entre el entonces mandatario y el cantante se llevó a cabo un 4 de mayo, con motivo de los festejos del Cinco de Mayo.

Aunque en esta oportunidad no ahondo en detalles sobre los motivos que enviaron el avión presidencial por él, en una entrevista pasado compartió que se debió a sus tiempos, al asegurar que de no haber sido así no hubiera podido cumplir con Bush.

“Yo cantaba el 3 y el 4 de mayo en el Palenque de Aguascalientes y no llegaba a Washington, porque había que cantar como a las 11:30 o 12 del día. Les dije: ‘no llego’”, recordó en su momento.

Sigue leyendo: