Pedro Fernández admite que su esposa lo echó de casa y se quedó en un hotel?

Aunque Pedro Fernández ha mantenido una imagen pública de estabilidad familiar durante más de 35 años de matrimonio con Rebeca Garza, lo cierto es que su vida en pareja no ha estado exenta de altibajos.

De hecho, hace apenas unas semanas, el cantante sorprendió en Ventaneando al admitir entre risas que su esposa lo ha echado de la casa en dos ocasiones. “Ya me corrió dos veces. La primera vez sí, la segunda le dije: ‘Ahora me cumples o me dejas como estaba’”, dijo con humor, pero dejando claro que las tensiones han existido.

Sin embargo, fue en una conversación más íntima con Pati Chapoy donde el intérprete de “Mi forma de sentir” profundizó sobre uno de los momentos más duros de su relación. Según relató, hubo una etapa en la que su carrera lo absorbió por completo, al punto de que su presencia en casa se volvió casi inexistente. Esa ausencia prolongada no tardó en pasar factura.

Pedro contó que, tras regresar de una extensa gira por Sudamérica, encontró a su esposa seria, distante. “Esa noche no quiso compartirme lo que pensaba y al día siguiente me dijo: ‘Yo creo que necesitas irte de la casa, necesitas pensar… Te fuiste tanto tiempo, tus hijas, nosotros… ¿En qué parte estamos nosotros para ti?’”, recordó con sinceridad.

Lo que vino después fue un golpe inesperado: tuvo que dejar su hogar. “Y literalmente me corrió de la casa, estuve 3 semanas en un hotel. Fue una sacudida tremenda”, confesó. Durante ese tiempo, el artista reflexionó sobre el impacto de su ritmo de trabajo en su vida personal y reconoció que su esposa tenía razón.

Con el paso de los días, Fernández buscó recomponer el vínculo. “Me dio oportunidad de platicar con ella… y replanteé todo. Pienso cómo me gustaría que fueran los siguientes 50 años”, dijo conmovido.

Lejos de negar los tropiezos, Pedro prefiere hablar de ellos como aprendizajes. Aunque su matrimonio ha estado en el centro de especulaciones —especialmente cuando se rumoreó que abandonó una telenovela por supuestos celos de su esposa—, él ha defendido a Rebeca con firmeza. “Es un ataque inmerecido porque mi chaparra no es una mujer pública… su pecado es que es mi mujer”, expresó.

Así, el cantante deja claro que, como en toda relación larga, los desafíos existen, pero también la voluntad de superarlos juntos.

