Sujeto podría ir a prisión por apuntarle con un láser al helicóptero donde viajaba Donald Trump

Jacob Samuel Winkler está acusado de haberle apuntado con un láser a un agente del Servicio Secreto (USSS) y posteriormente al helicóptero donde viajaba el presidente Donald Trump.

Los hechos se produjeron el sábado por la noche, cuando el jefe de la nación se encontraba a bordo de Marine One, helicóptero que lo transportaría desde el jardín sur de la Casa Blanca hasta Mount Vernon, Virginia, esto con el objetivo para asistir a una cena privada.

De acuerdo con la declaración presentada por Diego Santiago, oficial del USSS, mientras llevaba a cabo un recorrido de inspección en la Casa Blanca se percató que, en la acera de Constitution Avenue, se encontraba un individuo con el torso descubierto, pues no llevaba camisa, y además gritaba sin razón aparente.

Ante la inusual situación, el agente utilizó una linterna para observarlo más a detalle y descartar que no llevará consigo algún tipo de arma o artefacto explosivo.

Sin embargo, el sospechoso desorientó al agente, pues le apuntó con un rayo láser en el rostro.

Acto seguido, también trató de intimidar al piloto del Marine One al dirigir su láser directo a la aeronave.

Agentes del Servicio Secreto cuidan día y noche al mandatario de la nación. (Crédito: Luis M. Álvarez / AP)

En cuestión de segundos, un grupo de agentes logró detener al civil para trasladarlo al Departamento 1D de la Policía Metropolitana, pues entre sus pertenencias figuraba un cuchillo de hoja fija de 7.6 cm.

A través de una declaración jurada, la cual cuenta con la firma de Zia Faruqui, jueza de primera instancia del Tribunal de Distrito de Washington D. C., Jacob Samuel Winkler reconoció haber actuado de manera indebida, pues pudo haber desorientado al piloto del helicóptero con consecuencias nada gratas para las personas a quienes transportaba.

“Sus acciones representaban un riesgo de ceguera repentina y desorientación del piloto, especialmente durante vuelos a baja altura cerca de otros helicópteros y del Monumento a Washington. Esto puso al Marine One en riesgo de colisión aérea”, indica parte del documento.

El delito cometido por Winkler es considerado grave y se castiga con hasta cinco años de prisión. Sin embargo, habrá que esperar a conocer cuál será el veredicto del juez una vez analizado el caso.

