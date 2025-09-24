¿Cómo adaptarse a la búsqueda de empleo en la era de la inteligencia artificial?

Si bien, la incorporación de la inteligencia artificial en el mundo laboral ha ayudado a muchas empresas a optimizar y mejorar sus servicios, y a personas a perfeccionar sus currículums e incluso agilizar sus tareas y actividades, no se pude descartar que la integración de la IA también ha generado incertidumbre sobre el futuro de las contrataciones.

En un informe publicado recientemente por Pew Research Center, se conoció que más de la mitad de los trabajadores estadounidenses están preocupados por sus puestos de trabajo ya que muchos creen que con la incorporación de la IA los despidos serán inminentes.

¿La IA busca reemplazarlo?

Las preocupaciones aumentan más en medio de un mercado laboral inestable, en el cual según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la tasa de desempleo ha aumentado un 4.3% para agosto del 2025.

Para Jonathan Javier, asesor de carrera y director ejecutivo de Wonsulting a diferencia de lo que muchos creen “la IA ha facilitado la búsqueda de empleo para quienes saben usarla eficazmente, pero la ha dificultado para quienes siguen usando métodos obsoletos”, indicó.

De acuerdo con el especialista, la integración de la IA al mercado laboral no necesariamente tiene el objetivo de reemplazar; sin embargo, es necesario cambiar el enfoque con el que se postula para cualquier vacante.

“Quienes buscan empleo necesitan mejorar sus habilidades y adaptar la IA a sus flujos de trabajo. Quienes aprendan a usar la IA como herramienta se mantendrán a la vanguardia, mientras que quienes se resistan podrían quedarse atrás”, recomendó Javier.

¿Cómo usar la IA para obtener empleo?

Por lo tanto, el experto indica algunos consejos para utilizar la inteligencia artificial a su favor mientras busca el empleo adecuado.

En primer lugar, el asesor menciona que puede emplear la IA para crear o mejorar currículums. “La IA puede ayudarte en el 80% del proceso, pero ese 20% restante requiere tu voz, tus historias y tu contexto únicos. Si no revisas con cuidado, podrías terminar con errores o contenido que no puedas explicar en una entrevista”, dijo, se puede usar ResumAI o JobBoardAI.

Como segunda estratégica, Javier destaca que no se recomienda enviar una avalancha de solicitudes, en cambio se puede utilizar la inteligencia artificial para identificar los puestos de trabajos adecuados que se adapten a tus habilidades “menos puestos y mejor definidos te darán más resultados. Calidad sobre cantidad”, indica.

El tercer paso, es construir una presencia sólida en línea como, por ejemplo, plataformas de búsqueda de empleo como LinkedIn. “Estas plataformas pueden ayudar a los candidatos a encontrar empleos aún más adecuados para ellos, comparando sus habilidades y experiencias con las descripciones de los puestos”, señala Javier.

En cuanto a las entrevistas, lo mejor es prepararse, actualmente muchas empresas están utilizando inteligencia artificial para reclutamiento, Javier en este caso comenta que “si bien es eficiente, esto a menudo resulta incómodo porque carece de la atención humana y puede dejar a los candidatos inseguros de su desempeño”, dijo.

Sigue leyendo: