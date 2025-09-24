Conmoción en Montevideo por asesinato de joven barbero durante asalto

Gonzalo de Castro, un barbero de 27 años conocido por sus actividades altruistas en su comunidad, murió tras recibir un disparo en el cuello durante un asalto en la Fortaleza del Cerro, uno de los sitios más emblemáticos de Montevideo, la capital uruguaya.

El joven había acudido al lugar para grabar una publicidad de su barbería cuando un hombre armado intentó robarle el auto, adquirido apenas una semana antes.

Forcejeó con el asaltante

En el momento, De Castro se resistió, forcejeó con el asaltante y fue baleado. Aunque fue trasladado de inmediato al hospital del Cerro, murió horas después debido a la gravedad de la herida.

La noticia de su muerte desató una ola de dolor en el barrio donde había instalado su barbería en 2022. Decenas de vecinos se congregaron en el hospital y posteriormente en el local, donde un cartel con la frase “Gonza, siempre presente” encabezó los homenajes.

Barrio lamenta la muerte de Gonzalo de Castro

Amigos y vecinos lo recordaron como un referente solidario. Lorena Sestao, cercana al joven, dijo que “era siempre la alegría de la cuadra” y resaltó que organizaba campañas para recolectar juguetes, cortaba gratis el cabello a quienes no podían pagarlo y ofrecía clases de peluquería.

“Lamentamos profundamente el arrebato violento de este mundo de Gonzalo.

Enviamos todas las energías positivas q hallan en este universo para darle fuerzas, amor, paz y respeto a su familia, seres queridos y quien sienta su ausencia. En cada Rolleada, nos faltará Gonza, que estará rodando sobre las nubes”, destaca el mensaje en la cuenta de instagram de comunidadrollerauy.

Nahuel, otro amigo, lo describió como “la solidaridad en persona”, subrayando que incluso expandió su barbería para atender la alta demanda de clientes. “Todo el mundo quería cortarse con él. Era maravilloso”, añadió.

En redes sociales, el clamor por justicia se multiplicó entre vecinos y allegados, que expresaron indignación por el asesinato de un joven al que definieron como el “alma del barrio”.

El homicida huyó tras el ataque y la Policía de Uruguay continúa con los operativos para dar con su paradero.

Sigue leyendo: