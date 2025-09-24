Fabiola Campomanes reaparece en redes sociales tras extraer sus implantes mamarios

A solo algunas semanas de entrar al quirófano con la finalidad de extraer sus implantes mamarios, la actriz Fabiola Campomanes reapareció en redes sociales con una actualización sobre su salud. Además, reflexionó sobre esta decisión y los cambios positivos que ha traído consigo a nivel físico y emocional. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fiel a su personalidad frontal y sin miedo al qué dirán, la histrionisa que ha participado en producciones como “Las tontas no van al cielo” y “Duelo de pasiones” aseguró que, en poco tiempo, el procedimiento quirúrgico al que se sometió le ha ayudado a mejorar su calidad de vida.

“Siento que me quité un peso de encima (…) Un peso físico, sí. Pero sobre todo un peso emocional: la carga de cómo quería que me vieran, de cómo pensaba que “debía” lucir mi cuerpo para ser aceptada. Y hoy me pregunto… ¿qué hubiera sido de mi carrera si nunca hubiera tenido senos? ¿De verdad hubiera cambiado algo?”, cuestionó la famosa de 53 años de edad.

Y es que de acuerdo con su relato, en algún punto de su vida buscaba la aprobación de su alrededor antes que la propia: “Me doy cuenta de cómo muchas veces entramos en esa espiral de querer alcanzar un ideal, de buscar lo que creemos que se ve ‘mejor’. Yo misma me hice dos cirugías: primero me los quité, luego me los volví a poner. Y hoy, por fin, siento paz”, añadió.

Aunque la primera fase de esta transformación está completada, Fabiola Campomanes reconoció que aún queda mucho por sanar a nivel emocional.

“Ahora entro en otra etapa: abrazar la madurez de mi piel, reconocer que también cuesta trabajo mirarla, y aun así… aprender a amarla. A ver la belleza ahí“, dijo para finalizar.

Días después de colocar esta carta abierta ante el público, Fabiola Campomanes se dejó ver de lo más sonriente en una fotografía donde derrochó sensualidad gracias a su look relajado, pero en tendencia. Este consistió en una camisa blanca oversized que usó como vestido y unas botas chunky en el mismo tono.

Como descripción de su post, la estrella de la pantalla chica reiteró su nuevo mantra de vida: “Durante años trabaje para ser vista, ahora trabajo para verme a mi misma”, señaló.

