Fabiola Campomanes se extrae los implantes mamarios tras años de problemas de salud

La actriz mexicana Fabiola Campomanes compartió abiertamente su decisión de someterse a una cirugía de remoción de implantes mamarios después de más de dos décadas de llevarlos, contó que tomó la determinación después de sufrir diversos problemas de salud relacionados con los mismos.

En un comunicado a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 1.7 millones de seguidores, Campomanes detalló que los problemas comenzaron hace ocho años, cuando experimentó contracturas en los implantes.

Inicialmente, optó por tratamientos de terapia en lugar de la remoción, principalmente por el temor a no aceptar su cuerpo natural y por preocupaciones sobre la percepción externa.

Sin embargo, con el tiempo, los síntomas se agravaron. La actriz reportó haber desarrollado “inflamación general, manchas y otros síntomas” que interpretó como una posible señal de rechazo a los implantes. Esta situación la llevó a tomar la decisión definitiva de retirarlos.

¿Qué se sabe del Síndrome de Enfermedad por Implantes Mamarios?

Campomanes explicó que el procedimiento fue realizado por el doctor Carlos Valle, a quien agradeció por su profesionalismo y por brindarle confianza durante el proceso. También reconoció el apoyo de su hermana, Sofía Campomanes, durante toda su recuperación.

La experiencia de la actriz se enmarca en un fenómeno más amplio discutido en la comunidad médica: el Síndrome de Enfermedad por Implantes Mamarios (BII, por sus siglas en inglés), aunque este diagnóstico aún no está universalmente aceptado. Sus síntomas pueden incluir fatiga, dolor articular, confusión mental y erupciones cutáneas, entre otros.

Al compartir su historia, Campomanes enfatizó la importancia de escuchar al cuerpo y priorizar la salud sobre consideraciones estéticas. Además, se une a artistas como Marjorie de Sousa, la venezolana, decidió retirarse los implantes mamarios debido a problemas de salud.

En su cuenta de Instagram indicó que “Hoy, después de algunos meses me siento mucho mejor, y mi salud mejoró muchísimo, también es importante contarles que es un proceso, ya que tantos años con implantes no pretendamos que de la noche a la mañana salga de tu cuerpo el efecto que causa tenerlas”.

En ese entonces, le comunicó a sus seguidores que no había sido un proceso fácil y que lo estaba tomando con paciencia y perseverancia.

