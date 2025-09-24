La ONU culpa a un camarógrafo de apagarle la escalera mecánica a Donald Trump

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se deslindó de cualquier responsabilidad en el falló de la escalera mecánica que pretendían utilizar el presidente Donald Trump y su esposa Melania al arribar a la reunión donde emitió un aguerrido discurso.

“Lo único que recibí de las Naciones Unidas fue una escalera mecánica que, al subir, se detuvo justo a la mitad. Si la primera dama no hubiera estado en plena forma, se habría caído, pero está en plena forma. Ambos estamos en plena forma”, señaló Trump poniendo en evidencia su malestar.

A través de un comunicado, el organismo que tiene 193 países afiliados, responsabilizó a un camarógrafo por, accidentalmente, activar el dispositivo de seguridad de la escalinata mecánica evitando el ascenso del republicano y la primera dama.

“En un esfuerzo por documentar su llegada, un camarógrafo de la delegación estadounidense subió a la escalera mecánica antes que el presidente y la primera dama.

Cuando el camarógrafo, que subía de espaldas por la escalera mecánica, llegó a la cima, la primera dama, seguida del presidente Trump, subieron los escalones de abajo. En ese momento (9:50 a.m.), la escalera mecánica se detuvo”, indica parte de la misiva.

Donald Trump y su esposa Melania tuvieron que lidiar con una falla en la escalera eléctrica instalada en el edificio de la ONU con sede en Manhattan. (Crédito: Stefan Jeremiah / AP)

Con el objetivo de esclarecer dicho incidente y también una falla registrada en el teleprompter cuando Donald Trump se dirigía a los líderes mundiales, la ONU puso en marcha una investigación, pues Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, citó que desde el domingo en un artículo publicado por la prensa estadounidense se reunían comentarios burlándose sobre cómo el presidente sufriría si era obligado a subir la escalera.

Trascendió que, debido a la disminución del financiamiento otorgado por la administración Trump, en los últimos meses se han suspendido las operaciones de ascensores y escaleras mecánicas en las oficinas de la ONU ubicadas en Nueva York y Ginebra, pues con ello se pretende ahorrar dinero.

Con respecto a la falla del teleprompter, la ONU aclaró que un miembro del personal de la Casa Blanca era quien lo operaba cuando Trump hizo uso de la palabra.

Hasta el momento no se ha revelado el nombre de dicho colaborador, pero se estima que será despedido en breve.

Sigue leyendo:

• Casa Blanca pide investigar si alguien en la ONU apagó escalera mecánica a Trump y su eventual despido

• Trump critica ante la ONU a países que reconocen a Estado de Palestina

• Análisis: el informe de la ONU sobre genocidio es una contundente acusación contra las acciones de Israel en Gaza