Los aliados de Ron Rivera para crear el Hispanic Football Hall of Fame

La creación de un salón de la fama dedicado a los hispanos en el fútbol americano, anunciada hace algunos días, era algo que tal vez estaba en la mente de muchos líderes y aficionados. Pero la idea del mencionado recinto, en realidad, tuvo un origen sorpresivo.

Ron Rivera, el legendario jugador y entrenador de la NFL que es uno de los artífices del recién anunciado Hispanic Football Hall of Fame, reveló durante la conferencia de AVANCE Sports cómo es que el proyecto cobró vida.

“Para mí es una oportunidad de honrar y reconocer a las personas que llegaron antes que yo, las personas que yo idolatré y a las que quería emular”, dijo Rivera en una charla con La Opinión durante el evento realizado en San Diego. “Es un gran sentido de orgullo”.

Why is so important to ⁦NFL legend @RonRivera80⁩ that there will be a HOF for Hispanics in 🏈 ⁦⁦@HispanicFB⁩ 👇 pic.twitter.com/ynb7OFLvaB — Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) September 22, 2025

Ron Rivera recibió la idea del recinto y pensó en Gary Acosta

El hombre de 63 años que dos veces fue nombrado Coach del Año de la NFL explicó que una compañía que trabaja con el salón de la fama del fútbol americano polinesio (Polynesian Football Hall of Fame), localizado en Hawaii, tuvo la idea de hacer algo similar para los hispanos.

“Ellos se nos acercaron y empezamos a platicar. Y yo pensé: ‘Wow, esto está muy bien’. Así que nos reunimos un par de veces, y lo platiqué con algunos de mis amigos”, relató el respetado Rivera, quien como jugador fue parte de la temible defensa de los Chicago Bears de los 80.

“En ese momento apenas había conocido a Gary Acosta y pensé: ‘Conozco a la persona perfecta para involucrarse con nosotros en esto’. Tuvimos una gran conversación y aceptó estar en nuestra junta directiva”, agregó Rivera, que actualmente es gerente general de los Golden Bears de California, su universidad.

Anthony Muñoz, considerado uno de los mejores tackles de la historia de la NFL y que por mucho tiempo ha sido un gran embajador del deporte, es otro de los líderes al frente del HFHOF.

Lisa Guerrero, premiada periodista de investigación y antes conductora de deportes, habla durante una sesión de la conferencia de AVANCE Sports realizada en San Diego. Crédito: AVANCE Sports | Cortesía

HFHOF, un lugar para creer en la comunidad cada día

Rivera, de raíces puertorriqueñas nacido en California, puso perspectiva el valor del futuro recinto de los inmortales hispanos, el cual aún no tiene definida su sede: “Poder conocer y conectar con tantos hispanos que realmente tienen un amor y que creen en nuestra comunidad; un amor y una creencia que van a trascender cada día. Este va a ser un lugar donde vas a poder venir y verlo, tocarlo, sentirlo”.

Gary Acosta es cofundador de AVANCE Global, una plataforma diseñada para destacar el avance de liderazgo, empresarial y cultural de los latinos en Estados Unidos.

AVANCE Sports es una organización no lucrativa que se dice “comprometida a impulsar la movilidad profesional y económica de los latinos en la industria de los deportes”.

La conferencia en San Diego, celebrada en conjunción con el evento Proximo de AVANCE Global, atrajo a unos 6,000 líderes de los deportes, la tecnología, los medios de comunicación, las finanzas y las bienes raíces, campo donde Acosta es una figura prominente.

