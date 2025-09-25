Cuál es el color de iPhone 17 Pro que debes comprar si quieres evitar las marcas de arañazos

El color plateado (silver) del iPhone 17 Pro es la mejor elección para quienes quieren evitar que las marcas de arañazos en la parte posterior de su equipo sean muy visibles. Esto se debe a que la parte externa del iPhone 17 Pro está fabricada en aluminio, cuyo color natural es precisamente ese tono plateado que luce la versión silver. Por lo tanto, cualquier marca o roce en este acabado se camufla mucho mejor que en los otros colores del iPhone 17 Pro, como cosmic orange o deep blue, que llevan una capa de pintura especial para lograr esos tonos intensos.

¿Por qué el color plateado disimula mejor los arañazos?

La clave de la resistencia visual a los arañazos en el iPhone 17 Pro está en el material y el acabado. La carcasa está hecha de un aluminio anodizado, un proceso que colorea y protege la superficie metálica. Cuando eliges el color plateado, estás optando por el color original del aluminio sin pintura adicional, por lo que si la superficie sufre alguna marca, lo que aparecerá será simplemente el metal natural. Esto significa que las pequeñas abolladuras o rayones se notan mucho menos, pues no hay un contraste fuerte entre la capa superficial que se pierde y el metal que queda expuesto. En otras palabras, las marcas no resaltan porque el tono base y la capa exterior son prácticamente iguales.

En contraste, los modelos cosmic orange y deep blue tienen una capa de pintura anodizada coloreada encima del aluminio. Esta capa de pintura especial le da esos tonos vibrantes, pero tiene una desventaja: cuando se rayan, el color brillante de la pintura se desprende y se revela el aluminio plateado original debajo. Esto crea un contraste muy visible y poco estético: las marcas de arañazos se ven como franjas plateadas sobre un fondo naranja o azul oscuro, llamando la atención inmediatamente.

Las variantes cosmic orange y deep blue, ¿más propensas a rayones?

Muchos usuarios y expertos en durabilidad han reportado que los modelos iPhone 17 Pro en cosmic orange y deep blue muestran arañazos con más facilidad y que estos se notan más que en el color silver. Estas variantes están hechas con la misma base de aluminio anodizado, pero la pintura colorida aplica un acabado que, aunque resistente a cierto nivel, no es completamente inmune al desgaste ni arañazos por contactos cotidianos como llaves, monedas o superficies ásperas.

El problema se acentúa justamente en los bordes y las partes más expuestas, donde el proceso de anodizado y pintura puede ser menos resistente a golpes y rozaduras. Incluso aunque el iPhone 17 Pro tenga un diseño robusto y materiales resistentes, la capa de pintura en los colores oscuro y naranja tiende a desprenderse un poco, dejando marcas visibles que claramente contrastan con el color base plateado.

Apple ha reconocido que el cambio de materiales este año —de titanio en generaciones anteriores a aluminio en el iPhone 17 Pro— ha afectado la percepción visual de la durabilidad, ya que el aluminio es naturalmente más propenso a arañazos superficiales que el titanio. Al mismo tiempo, la compañía ha enfatizado que un estuche protector sigue siendo la mejor forma de evitar daños visibles, sin importar el color que se elija.

¿Qué significa esto para los usuarios del iPhone 17 Pro?

Si la preocupación principal al momento de elegir un iPhone 17 Pro es la resistencia estética a los arañazos, el consejo más claro es optar por el color plateado. Este color permitirá que, ante un roce o arañazo inevitable, la marca quede mucho menos visible y luzca más natural debido a la ausencia de pintura que se pueda desprender.

Además, aunque el iPhone 17 Pro tiene una construcción sólida y materiales de alta calidad, esta diferencia en el acabado puede ahorrar dolores de cabeza en el día a día, sobre todo para quienes no usan funda o estuche. Así, el usuario puede mantener un teléfono con aspecto lo más nuevo posible por más tiempo.

Por supuesto, la recomendación complementaria sigue siendo usar algún tipo de protección externa, ya que el aluminio, aunque con acabado anodizado, no es tan resistente al rayado como el titanio ni la cerámica. Sin embargo, elegir el plateado ya es un paso importante para minimizar la apariencia de daño y desgaste en la superficie posterior del dispositivo.

En resumen, el color plateado o silver del iPhone 17 Pro es la opción más inteligente para quienes valoran mantener su teléfono con un aspecto limpio y libre de marcas visibles, ya que permite disimular las imperfecciones en la parte trasera por tener un acabado en aluminio natural, mientras que las otras dos opciones, cosmic orange y deep blue, sufren por el desgaste visible de su capa de pintura especial. Así que, si buscas un iPhone 17 Pro que se vea bien por más tiempo sin preocuparte tanto por los arañazos, elige silver sin dudarlo.

Este fenómeno no solo resalta una cuestión estética, sino también técnica ligada al proceso de fabricación y materiales elegidos por Apple este año, que si bien buscan rendimiento y duración, presentan retos diferentes en cuanto a la apariencia con el paso del tiempo. Una buena decisión al momento de comprar un iPhone 17 Pro puede hacer la diferencia entre lucir un equipo impecable o un teléfono lleno de cicatrices visibles mientras pasa el tiempo.

