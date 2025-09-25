Exparticipante de concursos de belleza sería asignada para investigar a James Comey, exdirector del FBI

Ante la posibilidad de que James Comey, exdirector del FBI, sea investigado por presuntamente haberles mentido a los legisladores durante su testimonio ante el Congreso, el 30 de septiembre de 2020, —el cual está relacionado con la investigación sobre los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump de 2016— la administración federal podría designar a una fiscal general que, en su momento, destacó por haber participado en concursos de belleza.

Lindsey Halligan formó parte del equipo legal de Donald Trump y el lunes de esta semana fue nombrada fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, en lo que es considerado un movimiento estratégico al interior del gobierno para reemplazar a Erik Siebert, a quien se le había asignado la tarea de encontrar pruebas en contra James Comer y al no lograrlo fue destituido.

La mujer de 36 años se graduó como abogada en derecho en la Universidad de Miami y poco tiempo después de haber trabajado en la oficina de defensores públicos de la ciudad y en un despacho, donde fungió como socia de una firma privada, se integró al equipo legal del actual mandatario de la nación.

Durante su etapa estudiantil, Lindsey Halligan participó en un par de ediciones del certamen en Miss Colorado USA, donde ocupó el cuarto lugar un año y después llegó a semifinales durante su segunda competencia.

James Comey, exdirector del FBI, participó en una investigación encaminada a condenar a Donald Trump a prisión. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Cuando el FBI allanó la residencia de Mar-a-Lago en busca de documentos clasificados, el 8 de agosto de 2022, ella de inmediato se puso a trabajar en su defensa hasta que el caso liderado por fiscal especial Jack Smith fue desestimado.

Ahora su siguiente objetivo sería demostrar que existe evidencia para condenar a prisión a James Comey por haber tratado de perjudicar a Donald Trump.

En su momento, el neoyorquino de 64 años fue despedido como director del FBI por el jefe de la nación quien no ha dejado de tenerlo en radar para encarcelarlo.

A más tardar el martes de la próxima semana, deberá darse a conocer si el exdirector del Buro Federal de Investigaciones (FBI) será investigado o no, pues el presunto delito que pesaría en su contra está por expirar.

