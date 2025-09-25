¿Google retirará a Univision de YouTube TV? Siguen las tensiones

La mañana del jueves 25 de septiembre diversos programas de Univision, como ‘Despierta América’, ‘El Gordo y La Flaca’, entre otros, compartieron en sus redes sociales una carta firmada por Daniel Alegre, el CEO de TelevisaUnivision y que va dirigida a Google.

El escrito, el cual consta de seis párrafos, se plasma la postura de la cadena televisiva ante el conocido como ‘impuesto hispano’, el cual afecta directamente la presencia de la cadena y sus contenidos en YouTube TV.

De acuerdo a la carta, que acompañaron de la frase “Haz lo correcto Google”, la cadena detalló que a partir del próximo 30 de septiembre Google planea eliminar de su paquete principal de YouTube TV todo lo relacionado a Univision, lo que privaría a la comunidad hispana de tener fácil acceso a la información que le interesa.

“El 30 de septiembre Google planea eliminar a Univision de su paquete principal en YouTube TV, forzando a millones de hispanos, y al público de Estados Unidos en general, a pagar un ‘impuesto hispano’ del 18% por noticias confiables, así como por el contenido deportivo y de entretenimiento en español que tanto valoran”, se lee al inicio de la carta.

Comunidad hispana tendría que pagar más por mantenerse informada

En el siguiente párrafo TelevisaUnivision acusó que con esta medida YouTube TV sería el único distribuidor que excluiría a Univisión de su paquete principal.

“Esto reduciría la disponibilidad de nuestra programación para sus clientes y les cobraría más por acceder a Univision en los momentos que más importan. Univision es a donde recurren los hispanos para prepararse para situaciones complejas e informarse sobre emergencias como tormentas o cuando quieren participar en nuestra democracia”, continúa.

Univision destaca que la eliminación de sus productos de la plataforma se produce en un año en el que la comunidad hispana busca estar informada a causa de las elecciones que habrá en Nueva Jersey y Virginia, mientras que el próximo año tocará el turno a Florida y Georgia.

Acusan discriminación por parte de Google

El texto de Daniel Alegre concluye acusando a Google y a YouTube TV de querer silenciar a la comunidad hispana y de discriminación.

“El año pasado el presidente Trump comprendió el poder del voto hispano al interactuar directamente con la audiencia de Univision, cuyo voto resultó decisivo en las elecciones presidenciales. Las acciones discriminatorias de Google y YouTube TV amenazan con silenciar a los hispanos y relegarlos a ciudadanos de segunda clase. ¿Pagar más o perder el acceso a Univision? Los hispanos no deberían tener que elegir entre estas dos opciones”, concluye la muy extensa carta.

La disputa entre Google y Univision surge después de que la cadena lanzara una campaña pública denunciando que YouTube TV planea retirar Univision de su paquete básico de $83 dólares mensuales para trasladarla a un paquete en español con un costo adicional de $15 dólares.

Según cifras de audiencia, Univision es la cadena en español más vista de Estados Unidos y hace unas semanas llegó a superar a NBC y CBS en horario estelar entre adultos de 18 a 49 años.

Sigue leyendo:

El estreno de “Los Hilos del Pasado” impulsa a Univision al primer lugar de la televisión hispana

Vanessa Lyon, pareja de Carlos Calderón, revela si trabajaría en Univision

Clarissa Molina asegura estar lista para su adiós de ‘El Gordo y La Flaca’