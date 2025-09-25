Jake Paul sigue interesado en pelear con Canelo Álvarez

Jake Paul aseguró que sigue interesado en subir al ring contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez pese a su derrota contra Terence Crawford, quien le arrebató su campeonato indiscutido de peso supermediano.

En declaraciones a los medios tras su conferencia de prensa promocional de su pelea con Gervonta Davis, Paul expresó que Canelo Álvarez está en su lista porque sería una de las disputas más grandes del boxeo.

“Sí, 100%. Esa es una de las peleas más grandes que se pueden hacer en el boxeo. Después de que derrote a este tipo (Tank Davis), Canelo está en la lista seguro”, dijo el youtuber convertido en boxeador.

Canelo Álvarez sigue estando en la lista de los deseos de Jake Paul. Crédito: David Becker | AP

Recordemos que Jake Paul y Canelo Álvarez casi acuerdan una pelea, pero Turki Alalshikh se interpuso y lo ofreció $300 millones de dólares -según el youtuber- para que rechazara el combate. Al final el mexicano firmó un contrato de cuatro enfrentamientos con el jeque árabe y el primero fue con William Scull.

En su duelo con Scull el pasado mes de mayo quedó en evidencia que el tapatío podría estar en decadencia. Por eso muchos expertos del deporte cambiaron sus predicciones sobre la superpelea y apostaron que Terence Crawford acabaría con Canelo Álvarez, como en efecto sucedió.

El campeón indiscutido de peso supermediano también ha sido criticado en los últimos años por elegir oponentes de categorías más pequeñas o que puede vencer con facilidad. El mexicano ha ganado una gran suma de dinero por estas peleas, pero sus actuaciones han dejado mucho que desear y la gente se cuestiona si ya su carrera está llegando al final.

Gervonta Davis peleará con Jake Paul en Florida. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Jake Paul, de 27 años, tiene cuatro resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 11 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Eddie Hearn: No creo que Canelo quiera una revancha con Crawford

· Entrenador de Terence Crawford no cree que Canelo Álvarez quiera una revancha

· Canelo Álvarez expresa su impotencia tras no poder descifrar a Terence Crawford